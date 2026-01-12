Logo
Large banner

Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

12.01.2026

15:50

Komentari:

0
Почела исплата за 240 корисника у четири општине и града Српске
Foto: ATV

U skladu sa Planom stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida danas je počela isplata nepovratnih novčanih sredstava u iznosu od 1.709.508,84 KM za 240 korisnika sa konačnih lista u četiri opštine i grada Republike Srpske.

"Nepovratna novčana sredstva za trajno zbrinjavanje isplaćena su za lica sa statusom porodice poginulog borca i RVI u gradu Prijedor u iznosu od 878.875,60 KM, opštini Stanari u iznosu od 57.041,34 KM, gradu Teslić u visini od 657.379,00 KM i opštini Višegrad u iznosu od 116.212,90 KM", saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Ministarstvo će u skladu sa operativnim sredstvima u budžetu Ministarstva nastaviti postupak stambenog zbrinjavanja dodjelom nepovratnih novčanih sredstava i u ostalim opštinama/gradovima, u skladu sa Konačnim listama u tim Opštinama/Gradovima.

Podijeli:

Tag:

isplata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова

Ekonomija

Nije vam potrebna fakultetska diploma: Ovo je spisak 9 najplaćenijih poslova

7 h

0
Епл "поједен"

Ekonomija

Epl "pojeden"

7 h

0
Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету

Ekonomija

Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

22 h

0
Трамп: Америчке компаније добијају приступ нафтним резервама и другим ресурсима Венецуеле

Ekonomija

Tramp: Američke kompanije dobijaju pristup naftnim rezervama i drugim resursima Venecuele

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner