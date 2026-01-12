Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

U skladu sa Planom stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida danas je počela isplata nepovratnih novčanih sredstava u iznosu od 1.709.508,84 KM za 240 korisnika sa konačnih lista u četiri opštine i grada Republike Srpske.

"Nepovratna novčana sredstva za trajno zbrinjavanje isplaćena su za lica sa statusom porodice poginulog borca i RVI u gradu Prijedor u iznosu od 878.875,60 KM, opštini Stanari u iznosu od 57.041,34 KM, gradu Teslić u visini od 657.379,00 KM i opštini Višegrad u iznosu od 116.212,90 KM", saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Ministarstvo će u skladu sa operativnim sredstvima u budžetu Ministarstva nastaviti postupak stambenog zbrinjavanja dodjelom nepovratnih novčanih sredstava i u ostalim opštinama/gradovima, u skladu sa Konačnim listama u tim Opštinama/Gradovima.