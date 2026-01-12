Luvr ponovo zatvoren

12.01.2026
17:45
Komentari:0
Muzej Luvr u Parizu danas je ponovo zatvoren za posjetioce jer su zaposleni stupili u štrajk zbog pogoršanja uslova rada i nedostatka resursa, navodi se u saopštenju muzeja.
Početkom januara, osoblje Luvra jednoglasno je odlučilo da nastavi štrajk koji je obustavljen u decembru.
"Poštovani posjetioci, zbog javnih štrajkova, Muzej Luvr danas je zatvoren. Sve rezervacije za današnji datum napravljene na veb-sajtu Luvra biće nadoknađene. Nije potrebna nikakva akcija sa vaše strane. Zahvaljujemo na razumijevanju", navodi se u saopštenju.
U novembru se Luvr suočio sa nizom incidenata povezanih sa lošim stanjem svojih unutrašnjih struktura i vodovodnih sistema.
Biblioteka Luvra poplavljena je prljavom vodom nakon što su stare cijevi počele da cure, oštetivši između 300 i 400 dokumenata.
Pored toga, muzej je morao da zatvori jednu javnu galeriju zbog strukturne slabosti pojedinih greda koje drže podove.
