Počelo regrutovanje u Francuskoj

Francuski ministar odbrane Katrin Votren objavila je početak regrutovanja za dobrovoljno služenje vojnog roka, nakon što je predsjednik Emanuel Makron predstavio ovaj program prošle godine.

"Danas ćemo početi sa regrutovanjem mladih dobrovoljaca za prvu grupu koja će se pridružiti vojnicima naših oružanih snaga", rekla je Votrenova na konferenciji za novinare.

Regruti će dobiti uniforme, opremu i mjesečni prihod od 800 evra, a služiće vojni rok isključivo na francuskoj teritoriji.

Makron je ranije najavio uvođenje dobrovoljnog vojnog roka od ljeta 2026. godine, a poziv bi obuhvatio sposobne mlade od 18 i 19 godina koji bi pokazali dobre fizičke sposobnosti na preliminarnim testovima i izrazili spremnost da se prijave.

Francuski mediji prenijeli su da je cilj inicijative da se ove godine angažuje 3.000 vojnika, a potom do 50.000 godišnje do 2035. godine.

Francuska vojska će u budućnosti biti sastavljena od profesionalnih vojnika, rezervista i dobrovoljaca, što je mjera čiji je cilj održavanje broja osoblja na potrebnom nivou u vrijeme kada se broj stanovnika smanjuje.