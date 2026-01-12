Logo
Large banner

Počelo regrutovanje u Francuskoj

Izvor:

SRNA

12.01.2026

16:16

Komentari:

0
Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Francuski ministar odbrane Katrin Votren objavila je početak regrutovanja za dobrovoljno služenje vojnog roka, nakon što je predsjednik Emanuel Makron predstavio ovaj program prošle godine.

"Danas ćemo početi sa regrutovanjem mladih dobrovoljaca za prvu grupu koja će se pridružiti vojnicima naših oružanih snaga", rekla je Votrenova na konferenciji za novinare.

Regruti će dobiti uniforme, opremu i mjesečni prihod od 800 evra, a služiće vojni rok isključivo na francuskoj teritoriji.

Makron je ranije najavio uvođenje dobrovoljnog vojnog roka od ljeta 2026. godine, a poziv bi obuhvatio sposobne mlade od 18 i 19 godina koji bi pokazali dobre fizičke sposobnosti na preliminarnim testovima i izrazili spremnost da se prijave.

ministarstvo prosvjete i kulture

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete: Nema tolerancije za zloupotrebu položaja

Francuski mediji prenijeli su da je cilj inicijative da se ove godine angažuje 3.000 vojnika, a potom do 50.000 godišnje do 2035. godine.

Francuska vojska će u budućnosti biti sastavljena od profesionalnih vojnika, rezervista i dobrovoljaca, što je mjera čiji je cilj održavanje broja osoblja na potrebnom nivou u vrijeme kada se broj stanovnika smanjuje.

Podijeli:

Tagovi:

Francuska

vojni rok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарство просвјете: Нема толеранције за злоупотребу положаја

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete: Nema tolerancije za zloupotrebu položaja

55 min

0
Мерцедес

Auto-moto

Opala prodaja "Mercedesa", evo i za koliko

57 min

0
Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио

Hronika

Došao da odmori, zaspao i više se nije probudio

1 h

0
Почела исплата за 240 корисника у четири општине и града Српске

Ekonomija

Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

Svijet

Tramp: Zelenski nema prave karte, ima samo mene

1 h

0
Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Svijet

Himalaji ostaju bez snijega: Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice

1 h

0
Талас банкрота тресе Њемачку

Svijet

Talas bankrota trese Njemačku

2 h

0
Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Svijet

Upozorene kompanije: Kamate na kreditne kartice do 10 odsto

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner