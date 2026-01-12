Logo
Large banner

Himalaji ostaju bez snijega: Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice

Izvor:

Tanjug

12.01.2026

15:14

Komentari:

0
Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Na azijskom planinskom vijencu Himalajima tokom zime pada znatno manje snijega nego ranije, zbog čega su vrhovi i planine u mnogim dijelovima regiona ogoljeni i kameniti u periodu kada bi trebalo da budu prekriveni snježnim pokrivačem, navode meteorolozi.

Prema njihovim podacima, većina zimskih sezona u posljednjih pet godina zabilježila je količine snježnih padavina ispod prosjeka iz perioda od 1980. do 2020. godine, prenio je Bi-Bi-Si.

Porast temperatura dovodi do toga da se i male količine snijega brzo tope, dok se u nižim pred‌jelima bilježi više kiše, a manje snijega, što je d‌jelimično posljedica globalnog zagrijavanja, navodi se u naučnim izvještajima.

Studije pokazuju da se u velikom dijelu himalajskog regiona tokom zime sve češće javlja takozvana "snježna suša", odnosno izražen nedostatak snježnih padavina.

Ubrzano topljenje glečera već godinama predstavlja ozbiljan problem za indijske savezne države na Himalajima i druge zemlje regiona, a smanjenje zimskih snježnih padavina dodatno pogoršava situaciju.

Stručnjaci upozoravaju da smanjenje količine leda i snijega neće samo promijeniti izgled Himalaja, već će imati direktan uticaj na živote stotina miliona ljudi i brojne ekosisteme.

policija hrvatska

Region

Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

Topljenje snijega u proljeće ključno je za snabdijevanje rijeka vodom za piće, navodnjavanje i proizvodnju hidroenergije.

Manjak zimskih padavina povećava rizik od šumskih požara zbog sušnih uslova, dok nestanak leda destabilizuje planinske masive, što dovodi do češćih odrona, klizišta i izlivanja glečerskih jezera.

Indijski meteorološki zavod saopštio je da tokom decembra gotovo u cijeloj sjevernoj Indiji nije bilo ni kiše ni snijega, kao i da postoji velika vjerovatnoća da će sjeverozapadni dijelovi zemlje do marta imati i do 86 odsto manje padavina u odnosu na dugogodišnji prosjek, prenosi Tan‌jug.

Naučnici navode da smanjenje padavina nije izolovana pojava. Istraživanja pokazuju kontinuirano smanjenje zimskih padavina u zapadnim i dijelovima centralnih Himalaja, dok su u Nepalu, gd‌je se nalazi centralni dio ovog planinskog lanca, zabilježene gotovo potpuno suve zime u posljednjih nekoliko godina.

Stručnjaci upozoravaju da istovremeni gubitak glečera i smanjenje snježnih padavina predstavlja „dvostruki udar“ za Himalaje, sa potencijalno dalekosežnim posljedicama po bezbjednost vodosnabdijevanja i stabilnost regiona.

Podijeli:

Tagovi:

Himalaji

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Талас банкрота тресе Њемачку

Svijet

Talas bankrota trese Njemačku

2 h

0
Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Svijet

Upozorene kompanije: Kamate na kreditne kartice do 10 odsto

2 h

0
Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

Svijet

Ruska služba piše: Patrijarh Vartolomej sprema se da zada udarac "posebno svojeglavoj" SPC

2 h

0
Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

Svijet

Kina prvi put odgovorila na Trampove izjave o Grenlandu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner