Kina prvi put odgovorila na Trampove izjave o Grenlandu

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova oglasilo se povodom američkih pretenzija na Grenland, ističući da je Arktik od ključne važnosti za cijelu međunarodnu zajednicu. U svom odgovoru ministarstvo je takođe kritikovalo Sjedinjene Države, poručivši da ne bi trebalo da „koriste druge zemlje“ kao izgovor za sopstvene interese, prenijela je kineska novinska agencija Sinhua (Xinhua).

„Arktik se tiče opštih interesa međunarodne zajednice“, izjavila je na konferenciji za novinare Mao Ning, portparolka ministarstva. Iz Pekinga takođe naglašavaju da se odnosi između država moraju voditi u skladu sa pravilima Ujedinjenih nacija.

Tramp: Moramo imati Grenland da ga Rusija i Kina ne uzmu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prije dva dana da Sjedinjene Države moraju „posjedovati“ Grenland kako bi spriječile da ga preuzmu Rusija i Kina, poručivši da će se to postići na lakši ili teži način. Ova izjava dolazi nakon nedavnih signala iz Bijele kuće da administracija razmatra kupovinu poluavtonomne teritorije od Danske, ali ne isključuje ni opciju prisilnog pripajanja.

I Danska i Grenland odlučno su odbacili Trampovu ponudu, poručivši da teritorija nije na prodaju. Iz Kopenhagena su upozorili da bi bilo kakva vojna akcija protiv članice NATO-a značila kraj transatlantskog odbrambenog saveza.

Tramp: Ne želim Rusiju i Kinu kao susjede

„Zemlje moraju imati vlasništvo i vi branite vlasništvo, ne branite najmove, a mi ćemo morati braniti Grenland“, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu. Američki predsjednik je više puta istakao da je Grenland ključan za nacionalnu bezbjednost SAD, tvrdeći bez dokaza da je bio „svuda prekriven ruskim i kineskim brodovima“.

Iako SAD već imaju više od 100 vojnika stalno stacioniranih u bazi Pitufik (Pituffik) na sjeverozapadu Grenlanda, kojom upravljaju od Drugog svjetskog rata, Tramp smatra da postojeći sporazumi o najmu nisu dovoljni.

„Zemlje ne mogu sklapati devetogodišnje ugovore ili čak stogodišnje ugovore“, rekao je, insistirajući na potpunom vlasništvu. „Volim narod Kine. Volim narod Rusije“, dodao je Tramp. „Ali ne želim ih kao susjede na Grenlandu, to se neće dogoditi. I uzgred, NATO to mora razumjeti.“