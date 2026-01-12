Evo kako ljudi koriste Linkedin mrežu za špijuniranje simpatija

Linkedin se sve više koristi za praćenje bivših partnera i ljudi iz prošlosti, brišući granicu između profesionalnog i privatnog.

Vidljivost na Linkedinu povezana je sa poslovnim prilikama, ali omogućava i neželjeno praćenje od strane bivših partnera i problematičnih osoba.

Linkedin Premium omogućava anonimno pregledanje profila, što stvara sistem digitalnog nadgledanja.

Slabije kontrole privatnosti čine Linkedin potencijalnim bezbjednosnim problemom, jer profili sadrže osetljive informacije.

Kultura "Linkedin influensera" podstiče korisnike na izloženost, povećavajući rizik od nepoželjne pažnje.

Linkedin je godinama važio za strogo poslovnu društvenu mrežu, namijenjenu karijeri, zapošljavanju i ličnom brendiranju. Danas se ta slika menja. Sve češće se koristi i za praćenje bivših partnera, simpatija i ljudi iz prošlosti, čime se briše granica između profesionalnog i privatnog.

Brenda Statman, brend menadžerka iz Finiksa, priznaje da je više puta doživjela ozbiljno neprijatne situacije jer je zaboravila da uključi privatni režim prije nego što je pogledala profil bivšeg ili potencijalnog partnera. Za razliku od Instagrama ili Fejsbuka, LinkedIn često otkriva ko vam je gledao profil, što takvo ponašanje čini lako uočljivim.

Situacija je postala još neprijatnija kada je njena majka pregledala profil muškarca sa kojim se viđala. Kada je on to primjetio, Statman je pokušala da se izvuče pričom da je koristila majčin telefon, iako je kasnije priznala da je to bila laž i da je u pitanju bilo čisto porodično špijuniranje na Linkedinu.

Takva iskustva nisu retkost. Ljudi svedoče da su uhvatili bivše partnere kako im redovno gledaju Linkedin profile, nekad čak i na rođendan. Neki su greškom slali zahtijeve za povezivanje bivšim svekrvama, dok su drugi dobijali pasivno-agresivne komentare ispod poslovnih objava od ljudi sa kojima su odavno prekinuli kontakt.

Za razliku od drugih mreža, Linkedin korisnike stavlja u specifičnu dilemu. Vidljivost je direktno povezana sa poslovnim prilikama, ali ista ta otvorenost omogućava da vas prate bivši partneri, članovi porodice ili čak osobe sa problematičnim ponašanjem iz prošlosti.

Dodatni sloj problema dolazi iz Linkedin Premium modela. Na besplatnoj verziji možete vidjeti ko vam je gledao profil, ali samo ako i sami dozvolite da drugi vide vas. Plaćene verzije omogućavaju anonimno pregledanje, što je stvorilo čitav sistem digitalnog nadgledanja i skrivanja. Neki korisnici otvoreno kažu da plaćaju Premium samo da bi izbegli sramotu.

Za dio ljudi, ovo je samo neprijatna ili smešna pojava. Za druge, posebno one sa iskustvom uznemiravanja ili praćenja, Linkedin postaje ozbiljan bezbjednosni problem. Profil često sadrži podatke o lokaciji, poslodavcu i karijeri, što može biti rizično.

Stručnjaci upozoravaju da Linkedin ima slabije kontrole privatnosti u poređenju sa drugim mrežama. Očekuje se potpuna transparentnost, a izostavljanje informacija često se tumači kao profesionalni minus, naročito kod regrutera.

Istovremeno, kultura "Linkedin influensera" gura korisnike ka stalnoj izloženosti. Od njih se očekuje da dijele lične priče, snimaju video sadržaje i javno slave svaki poslovni uspjeh, jer se to predstavlja kao put ka karijernom napretku. Time se dodatno povećava rizik od nepoželjne pažnje.

Psiholozi podsećaju da praćenje bivših partnera na mrežama može otežati emocionalni oporavak i produžiti vezanost za prošlost. Linkedin je u tom smislu posebno problematičan jer čak i neutralna radoznalost može delovati invazivno.

Iako postoje i priče sa srećnim krajem, gde su se stari poznanici ponovo povezali upravo preko LinkedIna, jedno je jasno. Linkedin više nije samo mreža za posao, već mjesto gdje se profesionalni i privatni životi sudaraju na način koji mnogima stvara nelagodnost.

