Kuzmić za ATV: Donijeli smo zaključke zajedno sa našim mljekarima, MPŠV radi na daljim aktivnostima

Mi smo danas imali sastanak sa našim predstavnicima Udruženja mljekara Republike Srpske kao što smo i u proteklom periodu imali niz sastanaka u vezi sa formiranjem agrarnog budžeta za ovu godinu i sa svim poteškoćama sa kojima se oni susreću na tržištu, rekla je za ATV ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić

"Znamo da i u regionu imamo poremećaj što se tiče otkupa mlijeka, plasiranja robe na tržište gdje dolazi do smanjenja od strane otkupljivača. Mi smo zajedno sa našim mljekarima, oni su imali nekih osam zahtijeva i možemo da kažemo da smo povodom svih tih njihovih zahtjeva donijeli zajedničke zaključke sa kojima smo se svi složili", rekla je Kuzmićeva.

Istakla je da je plan aktivnosti u narednom periodu da do kraja mjeseca Ministarstvo organizuje sastanak sa otkupljivačima i prerađivačima.

Dodala je da je najveći problem trenutno viškovi količine mlijeka koji se stvaraju kod mljekara.

Društvo Sastanak mljekara i predstavnika MPŠV, ovo su zaključci

"Ministarstvo i Vlada Republike Srpske će odgovorno stati da riješimo te viškove. Naše politike, kako Udruženja mljekara i Ministarstva Republike Srpske se moraju usmjeriti ka preradi mliječnih proizvoda jer definitivno vidimo da iz godine u godinu dolazi do problema što se tiče količina mlijeka, da imamo male prerade gdje ćemo da imamo gotov proizvod na našem tržištu", rekla je Kuzmićeva.

On je istakla da je sljedeća aktivnost i sastanak sa Ministarstvom trgovine i Privrednom komorom kako bi zaštitili naše domaće proizvode, da oni jasno budu vidljivi u trgovinama.

"Danas smo poslali i dopis Inspektoratu Republike Srpske da kontroliše mliječne proizvode iz uvoza jer ne želimo da se nekvalitetni proizvodi i koji nisu u suštini mliječnog porijekla nalaze u trgovinama i tako štete našim domaćim proizvođačima", istakla je Kuzmićeva.