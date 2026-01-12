Logo
Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

Izvor:

ATV

12.01.2026

13:06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Aktuelni hladni talas u regionu potrajaće do srijede, nakon čega sledi osetno otopljenje koje bi moglo da traje najmanje desetak dana, a moguće i do dve nedelje, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

Ipak, prema njegovim najavama, otopljenje se neće zadugo zadržati jer već poslije 24. januara postoji mogućnost za novo zahlađenje.

"Do srijede hladno i uglavnom suvo, samo ponegdje najčešće uz slab snijeg. Duvaće umjeren, zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će u srijedu okrenuti na jugozapadni smjer. Noći i jutra vrlo hladni uz mrazeve od -17 do -7, a lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa", ističe meteorolog Čubrilo.

Danas "ledeni dan", a onda popuštanje mraza

Danas u BiH i širom regiona očekuje se "ledeni dan". Jutrošnje minimalne temperature na pojedinim mjestima dosezale su -17.

U utorak nas očekuje jutro oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla.

"Na istoku vrlo hladno uz umeren do jak mraz, u ostalim predjelima viša temperatura. Tokom dana se nastavlja oblačno i uglavnom suvo vrijeme uz porast temperature. Vrlo slaba kiša je moguća ponegdje na zapadu, a na planinama će provejavati slab snijeg. Na istoku i sjeveru promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode. Tokom dana na sjeveru i zapadu će biti vjetrovito, do večeri vjetar slabi", saopšteno je iz RHMZ.

Promjena vremena od 24. januara, jača anticiklon nad Rusijom

Promjena vremena, kako objašnjava Čubrilo, se za sada kao mogućnost javlja se oko 24. januara kada bi anticiklon nad zapadom Rusije i istokom Skandinavije mogao dovoljno ojačati da promijeni vazdušna struja te i da umjesto relativno toplog južnog i jugozapadnog po svojoj istočnoj periferiji pokrene osjetno hladnije sjeveroistočno.

Ipak, on ističe da je riječ tek o slabom i nestabilnom signalu i da je za sada nemoguće davati preciznije prognoze, uz napomenu da zima, po svemu sudeći, još nije rekla posljednju riječ.

Vremenska prognoza

Snijeg

ciklon

Rusija

Komentari (0)
