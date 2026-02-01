Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

Hrvatski rukometni savez (HRS) potvrdio je da Grad Zagreb neće organizovati svečani doček hrvatske rukometne reprezentacije nakon uspjeha na Evropskom prvenstvu.

Kako navode iz saveza, razlog je neusaglašenost oko izvođača muzike na događaju.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog štaba i HRS-a bila je da na svečanom dočeku pjeva Marko Perković Tompson. Pošto nije postignut dogovor sa Gradom Zagrebom i ova želja nije prihvaćena, obavještavamo hrvatsku javnost da doček neće biti organizovan u glavnom gradu", saopštio je HRS.

Iz saveza su dodali da su zahvalni svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili da organizuju doček rukometaša, ali da smatraju kako bi, s obzirom na značaj reprezentacije, ceremonija trebalo da bude u glavnom gradu i na centralnom trgu, kao što je tradicija prethodnih uspjeha.

HRS je naglasio da će gradovima koji su izrazili spremnost za organizaciju dočeka biti omogućeno da u okviru utakmica i događaja proslave uspjeh reprezentacije.

Takođe, najavljeno je da će reprezentacija sletjeti na zagrebački aerodrom oko 3 sata ujutru, dok će prijem za reprezentaciju biti organizovan sutradan u podne u prisustvu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

Odluka je izazvala pažnju javnosti i medija, jer je pitanje izvođača na svečanom dočeku postalo centralna tema u Hrvatskoj, a HRS je nastojao da pojasni da je u pitanju isključivo organizacioni razlog, ne politička odluka.

Igrači i stručni štab reprezentacije, kako su naglasili, željeli su da proslava bude dostojanstvena i u skladu sa tradicijom, ali bez kompromisa po pitanju izvođača pjesama koje oni žele da budu dio ceremonije.