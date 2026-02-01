Logo
Large banner

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

Izvor:

ATV

01.02.2026

22:17

Komentari:

0
Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

Hrvatski rukometni savez (HRS) potvrdio je da Grad Zagreb neće organizovati svečani doček hrvatske rukometne reprezentacije nakon uspjeha na Evropskom prvenstvu.

Kako navode iz saveza, razlog je neusaglašenost oko izvođača muzike na događaju.

Рукометаши Хрватске

Ostali sportovi

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog štaba i HRS-a bila je da na svečanom dočeku pjeva Marko Perković Tompson. Pošto nije postignut dogovor sa Gradom Zagrebom i ova želja nije prihvaćena, obavještavamo hrvatsku javnost da doček neće biti organizovan u glavnom gradu", saopštio je HRS.

Iz saveza su dodali da su zahvalni svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili da organizuju doček rukometaša, ali da smatraju kako bi, s obzirom na značaj reprezentacije, ceremonija trebalo da bude u glavnom gradu i na centralnom trgu, kao što je tradicija prethodnih uspjeha.

HRS je naglasio da će gradovima koji su izrazili spremnost za organizaciju dočeka biti omogućeno da u okviru utakmica i događaja proslave uspjeh reprezentacije.

Ana Bekuta

Scena

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

Takođe, najavljeno je da će reprezentacija sletjeti na zagrebački aerodrom oko 3 sata ujutru, dok će prijem za reprezentaciju biti organizovan sutradan u podne u prisustvu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

Odluka je izazvala pažnju javnosti i medija, jer je pitanje izvođača na svečanom dočeku postalo centralna tema u Hrvatskoj, a HRS je nastojao da pojasni da je u pitanju isključivo organizacioni razlog, ne politička odluka.

Igrači i stručni štab reprezentacije, kako su naglasili, željeli su da proslava bude dostojanstvena i u skladu sa tradicijom, ali bez kompromisa po pitanju izvođača pjesama koje oni žele da budu dio ceremonije.

Podijeli:

Tagovi:

Marko Perković Tompson

Hrvatska

rukomet

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рукометаши Хрватске

Ostali sportovi

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

1 h

0
Атлетски савез прогласио најбоље

Ostali sportovi

Atletski savez RS proglasio najbolje: Samardžić i Pelemiš obilježili 2025.

3 h

0
Данци суверено до крова Европе

Ostali sportovi

Danci suvereno do krova Evrope

3 h

0
Хрватска преко Исланда до бронзе

Ostali sportovi

Hrvatska preko Islanda do bronze

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner