Logo
Large banner

Danci suvereno do krova Evrope

Izvor:

Agencije

01.02.2026

20:11

Komentari:

0
Данци суверено до крова Европе
Foto: Tanjug/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Rukometaši Danske novi su šampioni Evrope, nakon što su u finalu savladali Njemačku rezultatom 34:27 (18:16).

Najefikasniji akter finala je bio Simon Pitlik koji je postigao osam golova iz 12 šuteva. Matijas Gidsel i Johan Hansen su postigli po sedam, dok je Tomas Arnoldsen završio sustret sa pet pogodaka.

Новац евро

Region

Slovenija povećala minimalac: Ovo je konačan bruto iznos

Kod Njemačke su se istakali Johanes Gola, Marko Grgić, te Juri Knor sa po pet golova, odnosno Julijan Kester sa četiri.

Više od njih, ekipu je u igri držao nevjerovatni Andreas Volf sa 14 odbrana. Nisu na drugom kraju zaostajali Kevin Meler i Emil Nilsen sa zbirno jednom odbranom više od njega, ali i boljim procentima odbrana.

U reprizi finala Olimpijskih igara, Danci su uspjeli da objedine zlatna odličja sa sva tri glavna takmičenja i u isto vrijeme postanu svjetski, evropski i olimpijski šampioni.

Podijeli:

Tagovi:

rukomet

Danska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хрватска преко Исланда до бронзе

Ostali sportovi

Hrvatska preko Islanda do bronze

5 h

0
Слађана Ерић

Ostali sportovi

Srpkinja prkosi godinama i pomjera granice u petoj deceniji

7 h

0
Zagreb Hrvatska

Ostali sportovi

Zvezdini igrači opljačkani u Zagrebu, otkriveni počinioci

11 h

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Ostali sportovi

Bokser udarcem otkinuo kosu rivalu

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner