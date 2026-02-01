Danci suvereno do krova Evrope

Rukometaši Danske novi su šampioni Evrope, nakon što su u finalu savladali Njemačku rezultatom 34:27 (18:16).

Najefikasniji akter finala je bio Simon Pitlik koji je postigao osam golova iz 12 šuteva. Matijas Gidsel i Johan Hansen su postigli po sedam, dok je Tomas Arnoldsen završio sustret sa pet pogodaka.

Kod Njemačke su se istakali Johanes Gola, Marko Grgić, te Juri Knor sa po pet golova, odnosno Julijan Kester sa četiri.

Više od njih, ekipu je u igri držao nevjerovatni Andreas Volf sa 14 odbrana. Nisu na drugom kraju zaostajali Kevin Meler i Emil Nilsen sa zbirno jednom odbranom više od njega, ali i boljim procentima odbrana.

U reprizi finala Olimpijskih igara, Danci su uspjeli da objedine zlatna odličja sa sva tri glavna takmičenja i u isto vrijeme postanu svjetski, evropski i olimpijski šampioni.