Hrvatska preko Islanda do bronze

Rukometna reprezentacija Hrvatske je pobijedila Island 34:33 (17:14) u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u koorganizaciji Danske, Švedske i Norveške.

Bila je ovo druga medalja za Hrvate na velikim takmičenjima u samo godinu dana, pošto su prethodnog januara, podsjetimo, u finalu Svjetskog prvenstva poraženi od Danske u Norveškoj.

Svijet Ženi usadili pogrešan embrion: Rodila dijete koje biološki nije njihovo

Zbirno, muška seniorska reprezentacija naših komšija osvojila je tri srebra i četiri bronze na evropskim prvenstvima, tri puta je bila srebrna na SP, jednom i bronzana, uz to je i dvostruki olimpijski prvak.

U meču za novu medalju Hrvatska je bila u zaostatku samo na početku – kada je Island poveo 1:0. U nastavku, za sve se pitao samo jedan tim.

Hrvati su se razigrali u oba pravca, na krilima sjajnog Tina Lučina (9 golova) dizali su vođstvo koje je već pred finiš poluvremena iznosilo maksimalnih do tada šest golova (12:6).

Islanđani su tek u nekoliko navrata uspjeli da svedu minus na dva pogotka, i to u prvom poluvremenu, ali su u nastavku bili nemoćni da uvedu meč u egal i ugroze trijumf ekipe Dagura Sigurdsona, koji je tako protiv svojih sunarodnika došao do velike pobjede.

Hronika Htio da spasi kuću od požara, pa zapalio suprugu i sebe

Doduše, Islanđani su se, usljed opuštanja Hrvata, u samoj završnici primakli na samo gol minusa, ali im je gol Glavaša za 34:32 raspršio sve nade da mogu do čuda.

Veron Načinović je bio drugi strijelac u pobjedničkom timu sa šest golova, Ivan Martinović je postigao pet, a David Mandić, koji se povredio, doprineo je sa četiri gola.

Kod Islanda najbolji je bio Omar Ingi Magnuson sa 12 golova!

U finalu EP u rukometu, podsjetimo, od 18 sati, igraju Danska i Njemačka, piše B92.