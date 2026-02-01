Bokser udarcem otkinuo kosu rivalu

Nevjerovatna scena viđena je u borbi između Džerela Milera i Kingslija Ibea, gdje je Ibe u jednom momentu aperkatom otkinuo rivalu kosu.

Djeluje nevjerovatno, ali Džerel Miler je u sekundi poslije jednog aperkata oćelavio.

Čitav gornji dio glave od čela ka temenu mu se otkinuo i ostao je da visi na ivici kod tjemena.

Nakon toga, Miler je napravio i šalu, pa je otkinuo kosu i bacio je u publiku, pa je nastavio da se bori u takvom izdanju bez kose, prenosi Telegraf.

Pitanje je da li mu je kosa zapravo bila lažna i zalijepljena kako bi prikrio ćelavost, ili je viđeno pravo čudo fizike.

Svakako, ovako nešto nikada u istoriji nije viđeno i to je postao novi hit na društvenim mrežama.

Meč je na kraju završen kao podijeljena odluka i nije bilo pobkednika.