Oženio se Avdulj Loka iz Kafe Zale

Nekadašnji član ekipe "Kafe Zale" Avdulj Loka oženio je svoju dugogodišnju djevojku Anu koja je ljubiteljima ovog serijala poznata kao Ana Hrvatica.

Ana Asanaj je ovu vijest podijelila na Instagramu uz poruku.

"Nakon pet godina veze danas smo se napokon vjenčali".

Avdulj i Ana

Avdulj je javnosti postao poznat po snimcima na kanalu Kafe Zale. Tu mu se pridružila i Ana Horvat koja je živjela sa njim u famoznoj "Hacijendi".

Nakon nekoliko sukoba koje je par imao sa produkcijom Kafe Zale kao i sa ostalim učesnicima, napustili su Krnjaču. Ljubitelji serijala često ih sreću širom Srbije gdje Avdulj zabavlja narod na trgovima svirajući tarabuku.