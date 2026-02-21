Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

Izvor:
Telegraf
21.02.2026
15:17
Kontroverzni reper Dragomir Despić ušao je u raspravu sa harmonikašem i kompozitorom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, koji je te večeri u žiriju mijenjao svoju suprugu, pjevačicu Zorica Brunclik.
U novoj epizodi muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, koja će večeras biti emitovana na televiziji Pink, došlo je do žestokog sukoba u studiju.
Pjevačica Zorica Brunclik izostala je sa prethodna dva snimanja, a prvog dana njeno mjesto u žiriju zauzeo je suprug.
Međutim, atmosfera se ubrzo zakuvala, a već sljedećeg dana Kemiš se nije ni pojavio na snimanju, već je na njegovo mjesto, tačnije Zoričino, došla Rada Manojlović.
Desingerica je krenuo da proziva Miroljuba, zbog čega je nastao opšti haos na snimanju Pinkovih zvezda.
- Ja nisam ti!
Despić je upkos napetoj situaciji u studiju, nastavio da ga provocira.
- Ti si svirač - rekao mu je Desingerica, a Karleuša je reperu poručila:
- Ne, ne, on je producent ozbiljan!
Miroljubu je u tom trenutku prekipjelo, ustao je sa stolice i krenuo da izlazi iz studija. Jelena Karleuša je pokušavala da ga smiri.
- Ne, ma on se zeza Kemiše - pričala je Jelena, ali harmonikaš se na to nije obazirao.
Onda se u sve uključio Dragan Stojković Bosanac.
- Ovo je ipak vrijeđanje jednog muzičara, kojem ti ne možeš ni kofer nositi majstore - poručio je Stojković reperu, a on mu je u svom stilu odgovorio:
- Ne mogu zato što sam tata, tata ne nosi kofere.
