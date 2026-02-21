Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

Kontroverzni reper Dragomir Despić ušao je u raspravu sa harmonikašem i kompozitorom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, koji je te večeri u žiriju mijenjao svoju suprugu, pjevačicu Zorica Brunclik.

U novoj epizodi muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, koja će večeras biti emitovana na televiziji Pink, došlo je do žestokog sukoba u studiju.

Pjevačica Zorica Brunclik izostala je sa prethodna dva snimanja, a prvog dana njeno mjesto u žiriju zauzeo je suprug.

Međutim, atmosfera se ubrzo zakuvala, a već sljedećeg dana Kemiš se nije ni pojavio na snimanju, već je na njegovo mjesto, tačnije Zoričino, došla Rada Manojlović.

Scena Zorica i Kemiš nisu štedjeli pare na slavlju: Kite harmoniku kao da sutra ne postoji

Desingerica je krenuo da proziva Miroljuba, zbog čega je nastao opšti haos na snimanju Pinkovih zvezda.

- Ja nisam ti!

Despić je upkos napetoj situaciji u studiju, nastavio da ga provocira.

- Ti si svirač - rekao mu je Desingerica, a Karleuša je reperu poručila:

- Ne, ne, on je producent ozbiljan!

Miroljubu je u tom trenutku prekipjelo, ustao je sa stolice i krenuo da izlazi iz studija. Jelena Karleuša je pokušavala da ga smiri.

- Ne, ma on se zeza Kemiše - pričala je Jelena, ali harmonikaš se na to nije obazirao.

Onda se u sve uključio Dragan Stojković Bosanac.

- Ovo je ipak vrijeđanje jednog muzičara, kojem ti ne možeš ni kofer nositi majstore - poručio je Stojković reperu, a on mu je u svom stilu odgovorio:

- Ne mogu zato što sam tata, tata ne nosi kofere.