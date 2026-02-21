Logo
Large banner

Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

Izvor:

Telegraf

21.02.2026

15:17

Komentari:

0
Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице
Foto: Printscreen/Youtube

Kontroverzni reper Dragomir Despić ušao je u raspravu sa harmonikašem i kompozitorom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, koji je te večeri u žiriju mijenjao svoju suprugu, pjevačicu Zorica Brunclik.

U novoj epizodi muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, koja će večeras biti emitovana na televiziji Pink, došlo je do žestokog sukoba u studiju.

Pjevačica Zorica Brunclik izostala je sa prethodna dva snimanja, a prvog dana njeno mjesto u žiriju zauzeo je suprug.

Međutim, atmosfera se ubrzo zakuvala, a već sljedećeg dana Kemiš se nije ni pojavio na snimanju, već je na njegovo mjesto, tačnije Zoričino, došla Rada Manojlović.

Зорица Кемиш

Scena

Zorica i Kemiš nisu štedjeli pare na slavlju: Kite harmoniku kao da sutra ne postoji

Desingerica je krenuo da proziva Miroljuba, zbog čega je nastao opšti haos na snimanju Pinkovih zvezda.

- Ja nisam ti!

Despić je upkos napetoj situaciji u studiju, nastavio da ga provocira.

- Ti si svirač - rekao mu je Desingerica, a Karleuša je reperu poručila:

- Ne, ne, on je producent ozbiljan!

Miroljubu je u tom trenutku prekipjelo, ustao je sa stolice i krenuo da izlazi iz studija. Jelena Karleuša je pokušavala da ga smiri.

- Ne, ma on se zeza Kemiše - pričala je Jelena, ali harmonikaš se na to nije obazirao.

Onda se u sve uključio Dragan Stojković Bosanac.

- Ovo je ipak vrijeđanje jednog muzičara, kojem ti ne možeš ni kofer nositi majstore - poručio je Stojković reperu, a on mu je u svom stilu odgovorio:

- Ne mogu zato što sam tata, tata ne nosi kofere.

Podijeli:

Tagovi :

Dragomir Despić Desingerica

Kemiš

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Ostali sportovi

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

3 h

0
Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

3 h

0
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

3 h

0
Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Ekonomija

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

3 h

0

Više iz rubrike

Бака показао осумњиченог: "Овај дигиталац ми је запалио кола"

Scena

Baka pokazao osumnjičenog: "Ovaj digitalac mi je zapalio kola"

22 h

0
Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Scena

Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

23 h

0
Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

1 d

0
Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

Scena

Nataša Bekvalac o navodima da je Kasper htio da je ženi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner