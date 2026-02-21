Logo
Konakovića na demonstracijama prozvali "Dinokio"

21.02.2026

15:57

Foto: Avaz

Elmedin Konaković je prije koji dan u Banjaluci hvalio omladinu Sarajeva koja je ustala i pobunila se uz poruku da će vrlo rado razgovarati sa njima.

Danas su okupljeni demonstranti zbog tramvajske nesreće pronijeli transparent posvećen upravo Elmedinu Konakoviću gdje su ga nazvali "Dinokio" uz poruku "Ko laže taj i krade".

Konaković se već duže vrijeme krije od javnosti, a stranke vlasti iz Sarajeva su koalicioni sporazum potpisivale u Banjaluci, a ne u Sarajevu.

Prema pisanju federalnih medija, time su više bježali iz Sarajeva nego što su slali bilo kakvu političku poruku.

Elmedin Konaković

