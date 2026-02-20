Logo
Košarac: Provokacija bošnjačkih stranaka i nedostatak znanja da riješe probleme u FBiH

20.02.2026

12:04

Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je potpisivanje sporazuma stranaka iz Federacije BiH /FBiH/ u Banjaluci čin provokacije i nedostatak njihove smjelosti, hrabrosti, vizije i znanja da rješavaju nagomilane probleme u FBiH.

Na taj način, ukazao je on, pokušavaju svom sve malobrojnijem glasačkom tijelu prodati lažnu sliku o patriotizmu.

Hapšenje, lisice

Hronika

Maskirani napadači pretukli funkcionera

"Realnost je da su pokazali da su potpuno nespretni u vršenju vlasti. Nisu znali da se izbore sa miševima, zmijama i žoharima u Sarajevu, a da ne govorimo o problemu gradskog saobraćaja. Sada bi da provociraju u Banjaluci", rekao je Košarac.

On je ocijenio da ih to što bježe u Banjaluku neće amnestirati od vlastite odgovornosti za probleme u Sarajevu.

"Pokušavale su ranije sličnom metodom i neke druge političke stranke, pa ih nema na mapi političkog života Srpske. Neka se ne zavaravaju", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Republiku Srpsku ne zanimaju njihove provokacije i diletantski pokušaji igranja politike, jer su nedorasli.

илу-језеро-23092025

Svijet

Utopilo se osam turista u jezeru: Potonuli pod led

"Srpska u svim izbornim procesima pokazuje državni i demokratski kapacitet. Svi građani Srpske su ravnopravni i biraju svoje predstavnike. To što su politički subjekti iz FBiH u kontinuitetu zagledani u Srpsku, nije naš problem. Srpska njih ignoriše", naveo je Košarac na "Instagramu".

Stranake iz FBiH - SDP, NiP, NES, "Naprijed" i PDA potpisale su u Banjaluci sporazum kojim je predviđen zajednički nastup na opštim izborima u oktobru ove godine.

