Ustavni sud BiH nije raspravljao o apelaciji SDA o novoj Vladi Srpske

Ustavni sud BiH je danas elektronskim putem održao 167. plenarnu sjednicu na kojoj je doneseno više odluka kojima su odbačene brojne apelacije. Kako je potvrđeno za ATV, apelacija SDA i DF-a o novoj Vladi Republike Srpske nije ni razmatrana.

Pojedini mediji u FBiH objavili su vijest da će Ustavni sud raspravljati o apelaciji poslanika SDA i DF-a u PD PS BuH koji su doveli u pitanje izbor 19. Vlade Republike Srpske. Njima je bilo sporno to što je Ane Trišić Babić, tadašnji v.d. predsjednika Republike Srpske predložila Savu Minića za mandatara.

Tražili su i donošenje privremene mjere Ustavnog suda BiH kojom bi se i ovom sazivu vlade zabranilo donošenje bilo kakvih odluka do okončanja ovog spora.

Današnja 167. plenarna sjednica

"Doneseno je više odluka kojima su apelacije odbačene zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje, zbog toga što je protekao rok od 60 dana za podnošenje apelacije, zbog toga što su apelacije preuranjene imajući u vidu da je u toku postupak po izjavljenoj reviziji ili drugom vanrednom pravnom lijeku, zbog toga što ih je podnijela neovlaštena osoba (osoba bez punomoći), zbog toga što apelant nije iscrpio sve pravne lijekove koji su mu po zakonu bili na raspolaganju, kao i zbog drugih razloga propisanih u članu 18. Pravila Ustavnog suda", navode iz Ustavnog suda.

Takođe je donesen veći broj odluka kojima su apelacije odbačene kao nedopuštene zbog toga što su očigledno (prima facie) neosnovane.

"U tim predmetima u apelacijama i osporenim odlukama nije postojalo ništa što je ukazivalo na to da navodi pokreću ustavna pitanja, odnosno ničim nije ukazano da postoji „opravdan zahtjev“, u smislu člana 18. stav (4) Pravila Ustavnog suda, koji bi trebalo meritorno ispitati", navode iz Ustavnog suda.

"Na današnjoj sjednici razmatran je i odbijen veći broj zahtjeva za određivanje privremenih mjera", saopšteno je.