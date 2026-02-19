Logo
Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

ATV

19.02.2026

17:49

Милорад Додик
Foto: ATV

Slikanje Dragana Čovića sa Tompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje "evropske vrijednosti", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da je Tompson oličenje neoustaštva, promoter politika pod kojima je ubijeno 800.000 Srba u NDH, od toga pola miliona u Jasenovcu, i svaka njegova pojava kod nas Srba izaziva uznemirenost i odbijanje.

Ako su evropske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, Dodik je naglasio da je onda riječ o političkoj i istorijskoj sodomi i gomori s kojom Republika Srpska ništa ne želi da ima.

Napomenuo je da su mnoge zemlje EU zabranile Tompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali.

On je ukazao da Tompsonov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje.

"Svako ko se fotografiše, pjeva ili odlazi na koncerte ustaških apologeta, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata - prije svega srpski i jevrejski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u zločinačkoj NDH", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, relativizovanje zločina i promocija ustaštva nije samo istorijski revizionizam, već akt otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje neraskidivo vezano za antifašističku borbu i sjećanje na nevine žrtve.

Човић Томпсон

BiH

Uprkos osudama: Čović ugostio Tompsona

"Ako je moguće promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom ili uz evropsko ćutanje, onda Republika Srpska ima puno pravo da svoju samostalnost gradi i na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti", naveo je Dodik na Iksu.

U Širokom Brijegu je u petak, 13. februara, koncert održao kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, koji je izveo pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni", koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup je obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.

Milorad Dodik

Marko Perković Tompson

Dragan Čović

