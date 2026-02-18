Logo
Delegacija EU o koncertu Tompsona: Za fašizam nema mjesta u demokratskom društvu

18.02.2026

20:20

Komentari:

0
Делегација ЕУ о концерту Томпсона: За фашизам нема мјеста у демократском друштву
Foto: Ponosna Hrvatska

Veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu, saopštila je Delegacija EU u BiH i pozvala nadležne organe da istraže incident na nedavnom koncertu u Širokom Brijegu gdje je nastupio Marko Perković Tompson praćen isticanjem ustaški obilježja.

Delegacija EU je pozvala nadležne da u skladu s domaćim zakonodavstvom istraže ovaj incident, jer fotografije i videozapisi s nedavnog koncerta u Širokom Brijegu prikazuju učesnike kako skandiraju slogane i ističu obilježja povezana s fašističkim ideologijama.

"Veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu i podsjećaju na najmračnije periode evropske istorije. EU poziva sve da iskažu poštovanje prema žrtvama zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata", saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Inače, Marko Perković Tompson je državljanin Hrvatske koja je član Evropske unije.

Tagovi :

Marko Perković Tompson

Široki Brijeg

Delegacija EU u BiH

Komentari (0)
