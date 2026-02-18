Ko u BiH živi duže - žene ili muškarci?

Žene rođene u Bosni i Hercegovini tokom 2024. godine trebale bi doživjeti 81,1 godinu života, a muškarci 74,6 godina.

Riječ je o projekciji očekivanog trajanja života, prema procjenama Ujedinjenih naroda, a podatak je objavljen u publikaciji “Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini” Agencije za statistiku BiH.

Rodni jaz između žena i muškaraca, prema podacima iznesenim u ovoj publikaciji, iznosi 6,5 godina.

Iako se zbog uslova života dobna granica povećava iz godine u godinu, odnosno jednako kao i u većini evropskih zemalja, stanovništvo Bosne i Hercegovine umire sve kasnije, najveći broj njih u posljednjih desetak i više godina života ima zdravstvene poteškoće.

Prema podacima iz spomenute publikacije, zdrave godine života kod žena u Bosni i Hercegovini smatraju se do 67 i pol, a kod muškaraca do 65 godina.

Zdrave godine života su indikator koji računa predviđeni broj godina života koje će osoba doživjeti u zdravlju, bez zdravstvenih poteškoća.

Prosječna starost umrlih raste, pa je u posljednjih dvadeset godina porasla za šest godina.

U 2024. godini umrla su oko 103 muškarca na 100 žena. Tokom 2004. godine prosječna starost umrlih muškaraca bila je 66,3 godine, a žena 71,7 godina.

Dvadeset godina poslije, odnosno 2024. godine, prosječna starost umrlih muškaraca bila je 72,2 godine, a žena 77,5 godina.

