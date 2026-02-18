Pokušavala 25 godina da ode na Ostrog, kada je uspjela doživjela je nešto nestvarno

Luna iz Kruševca bila je jedan od influenserskih pionira, ali sa kontentom iz Londona.

Svi su se prije više od decenije smijali njenim interesantnim videima na Jutjubu u kojima je pokazivala svoj novi ajfon, ali i lice mazala nutelom kako bi podmladila kožu.

Društvo Preminula supruga Radovana Karadžića

Ipak, malo ko je u obzir uzeo njenu hrabrost da sa dvoje djece i relativno stabilnim životom u Kruševcu preseli u Veliku Britaniju. U međuvremenu je sebi ispunila veliku želju – posjetila je Ostrog.

Prije 20 godina odlučila je da promijeni život i okuša sreću u Londonu, ali kao žena širokih shvatanja i oslobođena stega svih vrsta tradicionalizma i očekivanih modela ponašanja, počela je da objavljuje "prainfluenserski" sadržaj i tako postala veoma popularna na Balkanu.

Ipak, sve vrijeme je imala želju da pronađe malo mira od užurbanog londonskog života i javnog posla, a Ostrog joj je učinio kao idealno mjesto da posloži svoje emocije i misli. I poslije četvrt veka konačno je uspjela da ode, ali Luna ne bi bila Luna da sve to nije snimila.

Hronika Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo MMA borca

"Mnogo puta sam pokušavala da odem i preko agencija iz Srbije i preko agencija iz Londona, planirala sam i sa nekim ljudima. Ali, uvjerila sam se da se na Ostrog ide onda kada vas Sveti Vasilije pozove, to je živa istina. Nekoliko puta sam pokušavala, ali nisam uspjela. A sada smo se oko puta dogovorile u jednom danu. Nas tri prijateljice smo odlučile da odemo", ispričala je u svom vlogu na jutjubu, nakon što je podsjetila kako je ostavila dobro plaćen posao u Direkciji za urbanizam u Kruševcu i otišla u London sa djecom, sinom i kćerkom, blizancima.

Bilo im je potrebno pet godina da se snađu, a čak 25 od posljednje posjete Ostrogu da ponovo nađe vremena za put i obilazak. Nakon što su se tri prijateljice organizovale u posljednjem trenutku, krenule su na nezgodan put, koji nisu osjetile.

Srbija Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

"Nikada se ništa nije desilo na Ostrogu, iako su strašne krivine do manastira. Kada smo stigli u dvorište svetinje, sav umor je nestao. Osjetila sam neopisiv spokoj. Razgovor sa monahom nam je posebno značio. Sav teret koji sam osjećala je nestao. Pomogao mi je da oslobodim dušu i ostavim iza sebe teret koji sam godinama nosila. Poseban utisak mi je ostavio momenat kad mi je monah rekao da u manastiru postoje rupe. Uzeo je moju ruku i ubacio u jednu od šupljina, a unutra je bila voda. Usred stijene voda", pravo čudo".

U manastiru vlada umirujuća tišina, a mjesto gdje počivaju mošti Svetog Vasilija za Lunu je imalo posebnu energiju.

"Na ulasku u manastir postoji istaknuto pravilo oblačenja – žene treba da nose suknje i marame, a muškarci pantalone i majice dugih rukava. Poklonici dobre volje nose i darove monasima, to može biti kafa, šećer, ulje... takođe, ostavljaju se dobrovoljni prilozi. Vjernici nakon poklanjanja moštima Svetog Vasilija Ostroškog mogu da zapišu na papiriću imena za zdravlje i za upokojene koje monasi čitaju u molitvama".

Postoji staro pravilo koje se poštuje u narodu i koje glasi da ne smijete ništa da uzmete iz manastira, čak ni kamen i cvijet. Vjernici mogu u manastirskoj prodavnici da kupe osveštanu vodu i ulje.

Prema legendi, Sveti Vasilije svake noći obilazi manastir, pa monasi ujutru zatiču crne tragove na čarapama svetitelja. Zato vjerujući narod koji kreće put Ostroga često pored ulja i vina na dar svecu nosi i štrikane vunene čarape. Vjernici takođe donose stvari bliskih ljudi koji ne mogu da posjete svetinju, ostavljaju ih da prenoće pored kivota, a onda ih nose dragim ljudima.

Ljudi se često pitaju "ko ne smije da uđe u manastir Ostrog", ali ukoliko poštujete pravila ponašanja manastira i pristupate čistog srca, svako je dobrodošao.