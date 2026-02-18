Sutra toplije, oblačno i vjetrovito

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije, oblačno i vjetrovito vrijeme uz temperaturu do 12 stepeni Celzijusovih.

Sutra će biti pretežno oblačno, uz kraće sunčane intervale, dok se na jugu očekuje slaba kiša, a počeće da duva jako do olujno jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče jače naoblačenje s kišnom zonom, koja će se izmještati od jugozapada ka svim predjelima i usloviti ponegdje i jaču kišu.

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da će jutarnja temperatura vazduha biti od od minus dva do pet, u Hercegovini i sjevernim područjima zemlje do osam stepeni.

Najviša dnevna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 stepeni.

Danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno jedan, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak, Gacko i Jajce četiri, Kneževo, Mrakovica i Srebrenica pet, Mrkonjić Grad i Sarajevo šest, Drinić, Novi Grad, Rudo, Šipovo, Livno i Tuzla sedam, Višegrad i Doboj osam, Bijeljina i Foča devet, Bileća, Ribnik, Srbac i Zenica 10, Banjaluka, Prijedor, Bihać 11, Drvar 12, Trebinje 13 i Mostar 14 stepeni.