Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

S.T. (34) preminuo je rano jutros u Urgentnom centru u Beogradu nakon što je transportovan iz beogradskog naselja Rakovica sa teškim povredama glave.
Uprkos naporima ljekara, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon prijema.
Prema nezvaničnim informacijama, policija je odmah po prijavi izašla na teren i izvršila uviđaj u stanu u kojem je S.T. pronađen. Tom prilikom, inspektori su pronašli vatreno oružje - pištolj, koji je odmah poslat na vještačenje.
Policija trenutno ispituje sve okolnosti ovog događaja kako bi se utvrdilo da li je riječ o samoubistvu, nesrećnom slučaju pri rukovanju oružjem ili je u pitanju nasilna smrt uzrokovana faktorom trećeg lica.
"Tijelo je prenijeto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a biće urađena i analiza "parafinske rukavice" kako bi se utvrdilo da li na rukama preminulog ima tragova barutnih čestica", navodi izvor blizak istrazi.
Preminuli S.T. ima dosije i ranije je osuđivan.
