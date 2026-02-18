Logo
Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

Telegraf

Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану
Foto: Pexels

S.T. (34) preminuo je rano jutros u Urgentnom centru u Beogradu nakon što je transportovan iz beogradskog naselja Rakovica sa teškim povredama glave.

Uprkos naporima ljekara, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon prijema.

нож

Svijet

Isplivali šok detalji: Nožem posjekao učenicu, imao spisak žrtava

Detalji uviđaja

Prema nezvaničnim informacijama, policija je odmah po prijavi izašla na teren i izvršila uviđaj u stanu u kojem je S.T. pronađen. Tom prilikom, inspektori su pronašli vatreno oružje - pištolj, koji je odmah poslat na vještačenje.

Policija trenutno ispituje sve okolnosti ovog događaja kako bi se utvrdilo da li je riječ o samoubistvu, nesrećnom slučaju pri rukovanju oružjem ili je u pitanju nasilna smrt uzrokovana faktorom trećeg lica.

"Tijelo je prenijeto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a biće urađena i analiza "parafinske rukavice" kako bi se utvrdilo da li na rukama preminulog ima tragova barutnih čestica", navodi izvor blizak istrazi.

ајкула

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

Preminuli S.T. ima dosije i ranije je osuđivan.

