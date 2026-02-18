Logo
Large banner

Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve

Izvor:

Kurir

18.02.2026

14:04

Komentari:

0
Пали серијски лопови: Упадали у викендице и односили све
Foto: Pixabay

Policija u Zaječaru uhapsila je, nakon istražnih radnji, dvojicu mještana koji se terete za tešku krađu jer ima indicija da su pljačkali vikendice.

"Uhapšeni su V.J.(46) i J.S.(49). Oni se sumnjiče da su nadgledli vikendice u okolini Zaječara, i tražili neku u kojoj ne dolaze vlasnici često. U ovom slučaju su odlučili da razvale vrata jedne vikendice koja pripada Zaječarcu starom 64 godine. Ukrali su agregat za struju, motornu testeru i mnogo ručnog alata. Šteta je procenjena na više stotina evra", saznajemo od nadležnih.

гробље споменик

Zanimljivosti

Natpis na spomeniku nasmijao region

Obojici uhapšenih je određen pritvor do 48 sati i oni će biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu, piše Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

lopov

pljačka

Vikendica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Натпис на споменику насмијао регион

Zanimljivosti

Natpis na spomeniku nasmijao region

2 h

0
Ова 3 знака бришу све лоше из прошлости - новац и љубав стижу у пакету

Zanimljivosti

Ova 3 znaka brišu sve loše iz prošlosti - novac i ljubav stižu u paketu

2 h

0
Инцидент током протеста у Сарајеву

Gradovi i opštine

Incident tokom protesta u Sarajevu: Automobilom krenuo na demonstrante, policija mu pronašla drogu

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Grube i podmukle metode protiv Budimpešte

2 h

0

Više iz rubrike

марихуана

Hronika

Uhapšen Dobojlija, u njivu bacio paketiće marihuane i amfetamina

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

4 h

0
Драган Малић

Hronika

Dragan Malić skinut s aparata za disanje

5 h

0
Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

Hronika

Pokosio pješaka pa pokušao pobjeći: Uhapšen bahati vozač

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner