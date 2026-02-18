U Sarajevu završeni protesti, nastavak u subotu

U Sarajevu su završeni protesti koje građani šesti dan organizuju nakon tramvajske nesreće u kojoj je u kojoj je život izgubila jedna, a povrijeđene četiri osobe, te novi skup najavili u subotu, 21. februara.

Mladi su iznijeli nove zahtjeve vlastima, a to je hitna sanacija evidentnih bezbjednosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, uvođenje jasnih kriterijuma za dodjelu socijalne pomoći, reviziju budžeta prema prioritetima, kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje i javno objavljena imena odgovornih osoba.

Dati su i rokovi za rješavanje problema, od 30, 60 i 90 dana.

Sa protesta je poručeno da više nema prostora za odgađanje i da očekuju konkretne poteze.

Tokom današnjih protesta vozač čiji su inicijali I.K. /28/ pokušao je krenuti u pravcu građana i omladine okupljene na protestima. Brzom reakcijom policije spriječena je ozbiljnija situacija, a muškarac je uhapšen.

On je uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službenih radnji i nedozvoljena proizvodnja i promet droge.

Kod njega je pronađena određena količina spida, ekstazija i marihuane.