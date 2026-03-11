Logo
Vozači, oprez: Ovi predmeti u autu garantuju vam paprene kazne

ATV

11.03.2026

14:40

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне
Foto: Pixabay

Mnogi vozači unutrašnjost svog automobila tretiraju kao produžetak sopstvenog dnevnog boravka, ostavljajući u njemu sve – od sportske opreme do kesa iz kupovine.

Međutim, granica između nereda i ozbiljnog pravnog problema veoma je tanka.

Zakon o nabavci i posjedovanju oružja građana jasno definiše kada običan predmet, poput palice ili spreja, može biti svrstan u hladno oružje ili opasne materije, čime automobil može postati mjesto počinjenja prekršaja, prenose hrvatski mediji.

Šta se sve smatra hladnim oružjem?

Iako je većini građana jasno da su mačevi, kame, bokseri i noževi sa oprugom zabranjeni, zakon pod hladno oružje svrstava mnogo širi spektar predmeta.

To uključuje koplja, sablje, bajonete, pa čak i metalne zvjezdice za bacanje.

Najveća zamka za prosječnog vozača krije se u formulaciji "drugi predmeti pogodni za nanošenje povreda".

U tu kategoriju spadaju različite vrste palica, metalnih šipki i predmeta sa skrivenim oštricama koji, ako se drže na nepropisan način, mogu postati razlog policijske intervencije.

Problem oružja kategorije D na javnom mjestu

Oružje kategorije D, u koje spadaju vazdušno oružje, električni paralizatori, raspršivači (suzavci), kao i oprema za ersoft i peintbol, ne zahtjeva prijavu.

Ipak, ključni problem nije samo posjedovanje, već način na koji se ti predmeti drže u vozilu. Unutrašnjost automobila koji učestvuje u saobraćaju smatra se javnim mjestom, prenosi "Poslovni.hr".

Zakon izričito zabranjuje da oružje kategorije B, C ili D bude vidljivo drugim građanima ili da se nosi na način koji izaziva uznemirenost. Ako vam bejzbol palica stoji na prednjem sjedištu, a nemate sportsku legitimaciju ili ostatak opreme koji opravdava njeno prisustvo, ona se može smatrati oružjem namijenjenim napadu.

Stroge kazne i trajno oduzimanje predmeta

Za nepažljivo odlaganje predmeta pogodnih za nanošenje povreda u Hrvatskoj su propisane visoke novčane kazne u rasponu od 130 do 660 evra. Pored novčane kazne, predmet se trajno oduzima.

Važno je naglasiti da nije potrebno mahati predmetom niti nekome prijetiti – dovoljno je da okolnosti ukazuju na mogućnost da bi predmet mogao biti upotrijebljen za napad.

Prije nego što sljedeći put ostavite sprej, šipku ili sličan alat nadohvat ruke u kabini vozila, imajte na umu da policijski pogled kroz prozor može značiti razliku između mirnog putovanja i neželjenog sudskog postupka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

