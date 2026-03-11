Vozači, oprez: Ovi predmeti u autu garantuju vam paprene kazne

Autor:ATV
Mnogi vozači unutrašnjost svog automobila tretiraju kao produžetak sopstvenog dnevnog boravka, ostavljajući u njemu sve – od sportske opreme do kesa iz kupovine.
Međutim, granica između nereda i ozbiljnog pravnog problema veoma je tanka.
Zakon o nabavci i posjedovanju oružja građana jasno definiše kada običan predmet, poput palice ili spreja, može biti svrstan u hladno oružje ili opasne materije, čime automobil može postati mjesto počinjenja prekršaja, prenose hrvatski mediji.
Iako je većini građana jasno da su mačevi, kame, bokseri i noževi sa oprugom zabranjeni, zakon pod hladno oružje svrstava mnogo širi spektar predmeta.
To uključuje koplja, sablje, bajonete, pa čak i metalne zvjezdice za bacanje.
Najveća zamka za prosječnog vozača krije se u formulaciji "drugi predmeti pogodni za nanošenje povreda".
U tu kategoriju spadaju različite vrste palica, metalnih šipki i predmeta sa skrivenim oštricama koji, ako se drže na nepropisan način, mogu postati razlog policijske intervencije.
Oružje kategorije D, u koje spadaju vazdušno oružje, električni paralizatori, raspršivači (suzavci), kao i oprema za ersoft i peintbol, ne zahtjeva prijavu.
Ipak, ključni problem nije samo posjedovanje, već način na koji se ti predmeti drže u vozilu. Unutrašnjost automobila koji učestvuje u saobraćaju smatra se javnim mjestom, prenosi "Poslovni.hr".
Zakon izričito zabranjuje da oružje kategorije B, C ili D bude vidljivo drugim građanima ili da se nosi na način koji izaziva uznemirenost. Ako vam bejzbol palica stoji na prednjem sjedištu, a nemate sportsku legitimaciju ili ostatak opreme koji opravdava njeno prisustvo, ona se može smatrati oružjem namijenjenim napadu.
Za nepažljivo odlaganje predmeta pogodnih za nanošenje povreda u Hrvatskoj su propisane visoke novčane kazne u rasponu od 130 do 660 evra. Pored novčane kazne, predmet se trajno oduzima.
Važno je naglasiti da nije potrebno mahati predmetom niti nekome prijetiti – dovoljno je da okolnosti ukazuju na mogućnost da bi predmet mogao biti upotrijebljen za napad.
Prije nego što sljedeći put ostavite sprej, šipku ili sličan alat nadohvat ruke u kabini vozila, imajte na umu da policijski pogled kroz prozor može značiti razliku između mirnog putovanja i neželjenog sudskog postupka.
