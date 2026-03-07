Logo
Folksvagen razmatra proizvodnju vojnih vozila

Izvor:

SRNA

07.03.2026

11:24

Komentari:

0
Фолксваген разматра производњу војних возила

Njemački proizvođač automobila "Folksvagen" razmatra proizvodnju vojnih vozila u svom pogonu u Osnabriku, a u strogoj tajnosti su već razvijena dva prototipa vojnih vozila zasnovana na modelima "amarok" i krafter".

"Folksvagen" je potvrdio razvoj prototipova, ali nije iznio detalje o budućim planovima, prenosi "Viršaftsvohe".

Prema informacijama lista "Noje Osnabriker cajtung", prototipovi vojnih vozila MV.1 i MV.2 nastali su interno u fabrici i još uvijek su eksperimentalni objekti.

"Amarok" je srednje veliki pikap, terenski kamionet koji je dizajniran za transport robe, terenski rad i vojne ili komercijalne modifikacije, prenosi RT Balkan.

Pikap konstrukcija omogućava postavljanje oklopa, dodatne opreme i naoružanja, a uz četiri puta četiri pogon lako prolazi kroz nepristupačne terene.

"Krafter" je veliki kombi koji se uglavnom koristi za transport tereta, kombi prevoz i hitne službe. Za potrebe vojske, moguće je transformisati ga u komandno vozilo, ambulantu, oklopno vozilo i druge specijalizovana vozila.

Fabrika u Osnabriku trenutno zapošljava oko 2.300 radnika, aktuelna proizvodnja se završava sredinom 2027. godine, a već dugo se pominje da bi vojni konglomerat "Rajnmetal" mogao da započne proizvodnju u ovom objektu.

Folksvagen

