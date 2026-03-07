Najjači jutarnji napitak za crijeva i jetru

Nadutost može da pokvari čak i najljepši dan – ali šta ako vam kažemo da postoji jednostavan jutarnji napitak koji može da vam pomogne da je zaboravite?

Ovaj moćni napitak čisti jetru i pokreće crijeva tako da probava radi kao sat. Samo jedan gutljaj svakog jutra i brzo ćete osjetiti razliku u svom tijelu i raspoloženju.

Najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomiješanog sa kašikom limunovog soka. Jetra će vam reči „hvala“! Nakon toga možete uživati u doručku.

Ovaj „koktel“ možete pripremati cijeli život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana. Poslije prvog mjeseca osjetićete promjene. Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svježiji, a izgled će se podmladiti.

Crijeva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osjećaćete se zdravo sa mnogo više energije.

Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lijek protiv svakakvih tegoba, a uopšteno čine čuda za organizam i preventivu bolesti. Zajedno ove dvije namirnice čine najjači jutarnji napitak, protivupalnu bombu koju bi trebalo konzumirati svakog dana, piše Krstarica.

Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših crijeva. Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog ljekara.