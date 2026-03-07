Dragana Mirković se oglasila nakon što joj je prekinut koncert u Hrvatskoj

Izvor:
Telegraf
07.03.2026
12:27
Koncert muzičke zvijezde Dragane Mirković u Splitu, prekinula je dojava o postavljenoj bombi, kako je prenijela Slobodna Dalmacija.
Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat.
Dragana Mirković se oglasila prije 5 sati, nakon završenog nastupa. Podijelila je snimke iz kluba i poručila:
- Split, hvala puno na predivnoj noći - napisala je pevačica koja nije pominjala dojavu o bombi.
