Uljez u Neretvi: Ekolozi tvrde da je mutant

Rijeka Neretva predstavlja jedan od ključnih prirodnih sistema za naše područje, a njena delta s brojnim kanalima, rukavcima, močvarama i jezerima stvara jedinstven ekosistem bogat biljnim i životinjskim vrstama.

Zbog takvog osjetljivog okoliša, dolina Neretve oduvijek je bila poznata po bogatom ribljem fondu. U njenim vodama žive mnoge autohtone vrste, a područje je važno i za tradicionalni ribolov te lokalnu poljoprivredu. Ipak, stručnjaci već godinama upozoravaju na rastuće prijetnje, uključujući invazivne vrste koje ljudskim d‌jelovanjem dospijevaju u prirodu.

Nedavno je u kanalima i rukavcima Neretve primijećena neobična zlatna ribica (Carassius auratus), vrsta koja se obično uzgaja u akvarijima i vrtovima. Iako prizor može d‌jelovati bajkovito, ekolozi upozoravaju da takve ribe mogu ozbiljno narušiti lokalni ekosistem.

Primjerak je zabilježila Tiha Blažević u okolini Opuzena, a slične ribe uočene su i oko Metkovića te u jezeru Kuti, što sugeriše da ih u dolini Neretve možda ima više nego što se ranije mislilo. Stručnjaci ističu da se, zbog jarkih boja i razlika u odnosu na babušku (Carassius gibelio), najvjerojatnije radi o akvarijumskoj ribi koju je neko pustio u prirodu, a ne o prirodnoj mutaciji.

Ekolozi upozoravaju da puštanje akvarijumskih riba u rijeke i jezera može imati ozbiljne posljedice: domaće vrste se takmiče za hranu i prostor, a invazivne ribe mogu prenijeti bolesti i parazite. Zlatne ribice se u nekim dijelovima svijeta već smatraju invazivnom vrstom jer su prilagodljive, brzo se razmnožavaju i mogu narasti do 40 centimetara, živeći i više od deset godina.

Stručnjaci građane savjetuju da nikada ne puštaju akvarijumske ribe u prirodu, već ih vrate prodavaču ili zadrže u kontroliranim uvjetima. Takođe, građani se potiču da prijave nadležnima neobične vrste koje primijete u prirodi. Posebno se upozorava i na crvenouhu kornjaču, koja je takođe dospjela iz kućnih akvarija i danas prijeti domaćoj populaciji barske kornjače.

Pojava zlatne ribice u dolini Neretve pokazuje koliko ljudske odluke, čak i one naizgled bezopasne, mogu uticati na osjetljivu ravnotežu prirode.