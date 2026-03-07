Policija upozorila građane: Maksimalan oprez, kazne od 100 od 1.000 KM

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da prilikom spaljivanja korova, suve trave i drugog poljoprivrednog otpada na otvorenom prostoru budu maksimalno oprezni i preduzmu sve potrebne mjere zaštite kako bi se spriječilo nekontrolisano širenje vatre.

"Tokom perioda proljećnih radova na uređenju poljoprivrednih parcela i imanja, paljenje korova i biljnog otpada može dovesti do izbijanja požara koji se brzo šire i koji mogu ugroziti živote ljudi i imovinu", navode iz PU Prijedor.

Prijavljena četiri požara

Na području Policijske uprave Prijedor proteklih nekoliko dana prijavljena su četiri požara na otvorenom prostoru kojima je zahvaćeno preko 150 dunuma zemljišta, većinom niskog rastinja, šume i voćnjaka. U požaru koji je juče prijavljen u Oštroj Luci jedno lice je zadobilo tjelesne povrede u vidu opekotina.

Kazne od 100 do 1.000 KM

Podsjećamo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i bez preduzimanja svih mjera da se spriječi širenje vatre. Za kršenje ovih zakonskih odredbi za fizička lica predviđene su novčane kazne od 100 do 1.000 KM.

U slučaju širenja požara potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122.