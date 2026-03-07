Logo
Large banner

Policija upozorila građane: Maksimalan oprez, kazne od 100 od 1.000 KM

Autor:

ATV

07.03.2026

12:52

Komentari:

0
Полиција упозорила грађане: Максималан опрез, казне од 100 од 1.000 КМ

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da prilikom spaljivanja korova, suve trave i drugog poljoprivrednog otpada na otvorenom prostoru budu maksimalno oprezni i preduzmu sve potrebne mjere zaštite kako bi se spriječilo nekontrolisano širenje vatre.

"Tokom perioda proljećnih radova na uređenju poljoprivrednih parcela i imanja, paljenje korova i biljnog otpada može dovesti do izbijanja požara koji se brzo šire i koji mogu ugroziti živote ljudi i imovinu", navode iz PU Prijedor.

Prijavljena četiri požara

Na području Policijske uprave Prijedor proteklih nekoliko dana prijavljena su četiri požara na otvorenom prostoru kojima je zahvaćeno preko 150 dunuma zemljišta, većinom niskog rastinja, šume i voćnjaka. U požaru koji je juče prijavljen u Oštroj Luci jedno lice je zadobilo tjelesne povrede u vidu opekotina.

Kazne od 100 do 1.000 KM

Podsjećamo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i bez preduzimanja svih mjera da se spriječi širenje vatre. Za kršenje ovih zakonskih odredbi za fizička lica predviđene su novčane kazne od 100 do 1.000 KM.

U slučaju širenja požara potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

paljenje korova

Policija

PU Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Društvo

Policija upozorava građane: Oprez, ne radite to

1 d

0
Одузети ауди

Hronika

Nakalemio hiljade maraka kazni, policija mu oduzela luksuzni audi

1 d

0
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Gradovi i opštine

Policija upozorava: Od petka akcija, trajaće danima

2 d

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Hronika

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

3 d

0

Više iz rubrike

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Društvo

Unikredit za CEE osigurava 2,6 milijardi evra novog povoljnog finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća širom regiona

3 h

0
Нове исповијести у подкасту „Ако ћутимо, оне су саме“: Наставак серијала о борби жена против насиља

Društvo

Nove ispovijesti u podkastu „Ako ćutimo, one su same“: Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja

4 h

0
Ево колико је 107 радара у Српској евидентирало прекршаја

Društvo

Evo koliko je 107 radara u Srpskoj evidentiralo prekršaja

6 h

0
Авион, лет

Društvo

Druga grupa građana BiH doputovala iz Dubaija

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner