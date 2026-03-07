Policija upozorila građane: Maksimalan oprez, kazne od 100 od 1.000 KM

Autor:ATV
Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da prilikom spaljivanja korova, suve trave i drugog poljoprivrednog otpada na otvorenom prostoru budu maksimalno oprezni i preduzmu sve potrebne mjere zaštite kako bi se spriječilo nekontrolisano širenje vatre.
"Tokom perioda proljećnih radova na uređenju poljoprivrednih parcela i imanja, paljenje korova i biljnog otpada može dovesti do izbijanja požara koji se brzo šire i koji mogu ugroziti živote ljudi i imovinu", navode iz PU Prijedor.
Na području Policijske uprave Prijedor proteklih nekoliko dana prijavljena su četiri požara na otvorenom prostoru kojima je zahvaćeno preko 150 dunuma zemljišta, većinom niskog rastinja, šume i voćnjaka. U požaru koji je juče prijavljen u Oštroj Luci jedno lice je zadobilo tjelesne povrede u vidu opekotina.
Podsjećamo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i bez preduzimanja svih mjera da se spriječi širenje vatre. Za kršenje ovih zakonskih odredbi za fizička lica predviđene su novčane kazne od 100 do 1.000 KM.
U slučaju širenja požara potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122.
