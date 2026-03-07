Logo
Large banner

Nove ispovijesti u podkastu „Ako ćutimo, one su same“: Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja

Izvor:

PR

07.03.2026

10:33

Komentari:

0
Нове исповијести у подкасту „Ако ћутимо, оне су саме“: Наставак серијала о борби жена против насиља
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom Međunarodnog dana žena, kompanija m:tel donosi nastavak podkasta „Ako ćutimo, one su same“, u kojem se kroz lične ispovijesti žena koje su preživjele nasilje otvara važan društveni razgovor o ovom problemu.

„Osmi mart nije samo jedan dan u godini kada se setimo žena. Osmi mart nisu samo pokloni i cveće. Osmi mart je dan kada treba da se podsetimo da je briga o ženama i zaštita njih odluka i stav. To je dan kada treba da se podsetimo da postoje stvarne žene koje imaju stvarne probleme i koje žive u stvarnom nasilju. Mi smo izabrali da ne ćutimo i nastavljamo sa podkastom ‘Ako ćutimo, one su same’“, poručila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, najavljujući nastavak serijala.

U novoj epizodi podcasta govori se o priči žene koja je godinama trpjela psihičko, fizičko i ekonomsko nasilje. Nasilje je počelo još tokom trudnoće, a prvi put je pretučena kada je njena beba imala samo četiri mjeseca. Uprkos obrazovanju, poslu i sopstvenom domu, našla se u začaranom krugu nasilja iz kojeg nije bilo lako izaći.

Iz tog braka otišla je kada je njena kćerka imala tri godine. Tada je prijavila nasilje i započela novu borbu - borbu sa institucijama. Njena priča, nažalost, još uvijek nije završena. Sudski postupci i dalje traju. Zbog bezbjednosti, identitet sagovornice u podkastu je zaštićen, ali njena priča ostaje važna, kao svjedočanstvo kroz šta prolaze mnoge žene i kao podsjetnik da podrška društva može biti presudna da nasilje prestane.

Prva epizoda iz novog ciklusa podkasta biće emitovana u subotu, 7. marta 2026. godine u 20 časova na Jutjub kanalu kompanije m:tel.

Podijeli:

Tag :

m:tel

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ево колико је 107 радара у Српској евидентирало прекршаја

Društvo

Evo koliko je 107 radara u Srpskoj evidentiralo prekršaja

6 h

0
Авион, лет

Društvo

Druga grupa građana BiH doputovala iz Dubaija

16 h

0
Како су медицинари из Рибника спасили живот пацијенту у једној од најтежих интервенција

Društvo

Kako su medicinari iz Ribnika spasili život pacijentu u jednoj od najtežih intervencija

17 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati 19. kola: Sedam srećnika dobilo po 14.000 KM

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner