Povećanje premija i mjera podrške za jačanje proizvodnje

Izvor:

SRNA

07.03.2026

11:33

Млијеко
Foto: ATV

Ovogodišnji pravilnik o podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj donio je povećanje pojedinih premija i dodatne mjere podrške s ciljem jačanja domaće proizvodnje, poput sektora mljekarstva, svinjogojstva i pčelarstva, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Lalić.

Lalić je naveo da je premija za proizvedeno i prodato kravlje mlijeko povećana sa 0,28 KM na 0,30 KM po litru, dok je premija za otkupljeno ovčije i kozje mlijeko povećana sa 0,65 KM na 0,80 KM po litru.

On je rekao da je minimalna količina mlijeka za koju se isplaćuje premija u toku jednog mjeseca ostala na 300 litara po proizvođaču, kao i podrška do 500 KM po muznom grlu, uz dodatnu premiju od 200 KM po grlu za proizvođače iz lokalnih zajednica koje su iznad 1.000 metara nadmorske visine.

Kada je riječ o svinjogojstvu, Lalić je istakao da je novina uvođenje dodatne podrške za domaći reproduktivni ciklus.

- Pored premije do 60 KM po utovljenoj svinji, uvedena je i dodatna premija do 40 KM po grlu iz vlastitog uzgoja ili kupljenog od farmi registrovanih u Republici Srpskoj koje imaju registrovan uzgoj krmača - pojasnio je Lalić.

Prema njegovim riječima, premija za proizvodnju selekcionisanih matica povećana je sa četiri na do pet KM po matici.

- I premija za proizvodnju i uzgoj pčela povećana je i iznosi do 20 KM po pčelinjem društvu - dodao je Lalić.

On je naglasio da novi pravilnik donosi i dodatnu podršku mjerama koje se odnose na krčenje i privođenje poljoprivrednog zemljišta namjeni, kao i jačanje podrške u sistemu krava-tele, s ciljem povećanja domaće proizvodnje teladi i stabilnijeg razvoja govedarstva.

- Jačanje domaće proizvodnje i stabilnost poljoprivrednih gazdinstava ostaju prioritet agrarne politike Republike Srpske. Cilj nam je da podsticajnom politikom dodatno ojačamo sektore koji su ključni za proizvodnju hrane i da domaćim proizvođačima obezbijedimo stabilnije uslove rada - zaključio je Lalić.

Mlijeko

