Tramp se upravo oglasio, zaprijetio masovnim udarima: "Iran će danas..."

"Iran, koji je bukvalno potučen, izvinio se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumoljivog napada SAD i Izraela. Željeli su da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. To je prvi put da je Iran ikada izgubio, hiljadama godina, od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: 'Hvala predsjedniče Trampe', ja sam rekao: 'Nema na čemu!'", napisao je Tramp u svojoj objavi.

On je naveo da "Iran više nije 'nasilnik Bliskog istoka', već gubitnik.

"I biće to decenijama dok se ne predaju ili, vjerovatnije, potpuno ne slome! Danas će Iran biti veoma teško pogođen! Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje. Hvala vam na pažnji posvećenosti ovom pitanju", naveo je Tramp.