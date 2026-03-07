Logo
Large banner

Tramp se upravo oglasio, zaprijetio masovnim udarima: "Iran će danas..."

Autor:

ATV

07.03.2026

12:23

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio na društvenoj mreži "Truth Social" i zaprijetio novim brutalnim napadima na Iran.

"Iran, koji je bukvalno potučen, izvinio se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumoljivog napada SAD i Izraela. Željeli su da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. To je prvi put da je Iran ikada izgubio, hiljadama godina, od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: 'Hvala predsjedniče Trampe', ja sam rekao: 'Nema na čemu!'", napisao je Tramp u svojoj objavi.

On je naveo da "Iran više nije 'nasilnik Bliskog istoka', već gubitnik.

"I biće to decenijama dok se ne predaju ili, vjerovatnije, potpuno ne slome! Danas će Iran biti veoma teško pogođen! Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje. Hvala vam na pažnji posvećenosti ovom pitanju", naveo je Tramp.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Svijet

Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

2 h

0
Сарајево

BiH

Sarajevska policija zabranila skup podrške Iranu: "Dodvoravate se kršćanskom Zapadu"

4 h

1
Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада

Svijet

Izrael jutros žestoko gađao Bejrut i Teheran, u Dubaiju sirene zbog potencijalnog raketnog napada

6 h

0
ИДФ: Уништен подземни бункер Хамнеија, елиминисан прије него што га је могао користити

Svijet

IDF: Uništen podzemni bunker Hamneija, eliminisan prije nego što ga je mogao koristiti

17 h

0

Više iz rubrike

Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Svijet

Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

2 h

0
ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Svijet

GORI NEBO IZNAD EMIRATA Projektili iznad aerodroma u Dubaiju, cure snimci

3 h

0
Спријечена саботажа на главном нафтоводу према Турској

Svijet

Spriječena sabotaža na glavnom naftovodu prema Turskoj

3 h

0
Директор "Гугла" добија 692 милиона долара у наредне три године

Svijet

Direktor "Gugla" dobija 692 miliona dolara u naredne tri godine

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

46

Jutjub opet testira strpljenje korisnika

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner