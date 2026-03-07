Direktor "Gugla" dobija 692 miliona dolara u naredne tri godine

Generalni direktor kompanije "Gugl" i matične kompanije "Alfabet" Sundar Pičaj mogao bi da zaradi do 692 miliona dolara u naredne tri godine, prema novom planu o zaradama koji je objavila američka Komisija za hartije od vrijednosti.

Prema ovom planu, Pičaj, koji je generalni direktor "Gugla" od 2015. godine, a Alfabeta od "2019". godine, postao bi jedan od najplaćenijih generalnih direktora u svijetu.

Pičajeva osnovna godišnja plata ostala bi na nivou od dva miliona dolara, odnosno šest miliona dolara za tri godine, prenio je AP.

Ostatak zarade bio bi isplaćen u obliku akcija "Alfabeta", kao i dvije podružnice, kompanije za autonomna vozila "Vejmo" i servisa za dostavu dronovima "Ving".