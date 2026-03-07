Trampovo čudovište stiglo u Evropu: Grdosija sletjela u bazu, koja joj je svrha?

Logo
Trampovo čudovište stiglo u Evropu: Grdosija sletjela u bazi, koja joj je svrha?

Telegraf

07.03.2026

08:23

Роквел Б-1 Лансер, надзвучни тешки бомбардер са крилима променљиве ширине, који користе Америчке ваздухопловне снаге, стиже на базу РАФ Ферфорд у Глостерширу, Енглеска, у петак, 6. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

Ogroman američki bombarder koji može da nosi 24 krstareće rakete sletio je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar odbrane upozorio na "porast" napada na Iran.

B-1 Lancer, dug oko 44,5 metara, ima raspon krila od oko 41,8 metara, težak je 86 tona i predstavlja najbrži bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema kompaniji Boeing, dostižući brzinu veću od 1.450 kilometara na sat.

"The Bone" ima napredne radarske i GPS sisteme koji pomažu u gađanju ciljeva, kao i elektronske ometače, radarska upozorenja i sistem mamaca kako bi izbegao otkrivanje od strane neprijatelja.

авион судњег дана

Svijet

Ministar rata poletio "avionom sudnjeg dana"

B-1, koji je korišćen u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku, a kojim upravlja posada od četiri člana, može da nosi do 34 tone oružja i opreme.

Jedan bombarder fotografisan je kako stiže u RAF Fairford u Glosterširu u petak, nakon što je ser Kir Starmer dao dozvolu SAD da iz britanskih baza izvode odbrambene udare na iranske raketne objekte.

Zapadni zvaničnici su u srijedu potvrdili da se američki avioni očekuju u bazi u narednim danima.

Protesti se očekuju danas popodne u RAF Fairfordu, kako bi se izrazilo protivljenje bilo kakvom korišćenju baze od strane američkih bombardera.

Najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu.

(Telegraf)

