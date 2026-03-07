Anja Bla upozorena u Dubaiju: "Potražite zaklon"

Autor:ATV
07.03.2026
09:24
Komentari:0
Influenserka iz Doboja Anja Blagojević, poznata na Instagramu kao Anja Bla, oglasila se rano jutros iz Dubaija, gde već neko vreme živi.
Zbog rata na Bliskom istoku danas su mnogi u panici i problemu, zbog sigurnosti ne napuštaju svoje domove, a Anja Bla je uslikala važno obavještenje koje joj je stiglo u sms poruci.
U poruci je pisalo:
"Zbog trenutne situacije i moguće pretnje od raketnog napada, odmah potražite zaklon u najbližoj sigurnoj zgradi i udaljite se od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva. (MOl)".
Anja se uslikala u krevetu, i dalje u pidžami i uz poruku upozorenja napisala pratiocima: "Dobro jutro".
