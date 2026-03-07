Anja Bla upozorena u Dubaiju: "Potražite zaklon"

Influenserka iz Doboja Anja Blagojević, poznata na Instagramu kao Anja Bla, oglasila se rano jutros iz Dubaija, gde već neko vreme živi.

Zbog rata na Bliskom istoku danas su mnogi u panici i problemu, zbog sigurnosti ne napuštaju svoje domove, a Anja Bla je uslikala važno obavještenje koje joj je stiglo u sms poruci.

U poruci je pisalo:

Anja Bla

"Zbog trenutne situacije i moguće pretnje od raketnog napada, odmah potražite zaklon u najbližoj sigurnoj zgradi i udaljite se od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva. (MOl)".

Anja Blagojević Dubai

Anja se uslikala u krevetu, i dalje u pidžami i uz poruku upozorenja napisala pratiocima: "Dobro jutro".