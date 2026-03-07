Logo
DRAMA U HRVATSKOJ! Koncert Dragane Mirković prekinut zbog dojave o bombi

Izvor:

Kurir

07.03.2026

10:27

ДРАМА У ХРВАТСКОЈ! Концерт Драгане Мирковић прекинут због дојаве о бомби

Koncert muzičke zvijezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinut je zbog dojave o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama, incident se odigrao nakon ponoći, kada je organizacija odmah reagovala kako bi osigurala bezbjednost publike.

"Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivalac je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici", navodi se.

Dragana Mirkovic

Scena

Svi su bili u zabludi: Evo koliko je zapravo visoka Dragana Mirković

Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat. U toku je kriminalističko istraživanje, navode u splitskoj policiji.

Prekinut koncert u Nikšiću

Podsjetimo, Koncert „Dance 90“, koji je trebalo sinoć da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšić, privremeno je prekinut nakon što je stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako prenosi Radio i televizija Nikšić, policija je odmah reagovala.

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvezde devedesetih, a među njima i pevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mesta panici.

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekamo specijalce da sve provjere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela, koja je sve vreme bila smirena.

Dragana Mirković

koncert

