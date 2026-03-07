Logo
Large banner

Spriječena sabotaža na glavnom naftovodu prema Turskoj

07.03.2026

11:04

Komentari:

0
Спријечена саботажа на главном нафтоводу према Турској
Foto: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Azerbejdžan je spriječio nekoliko terorističkih sabotaža koje je planirala Iranska revolucionarna garda, uključujući napad na glavni naftovod koji ide preko Južnog Kavkaza prema Turskoj, saopštila je Služba državne bezbjednosti.

"Među ciljevima su bili naftovod `Baku-Tbilisi-Džejhan` /BTC/, Ambasada Izraela u Azerbejdžanu, aškenaska sinagoga i vođa drevne jevrejske zajednice u Azerbejdžanu", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

Iran nije komentarisao ovo saopštenje.

Naftovod BTC ide preko Gruzije i Turske i transportuje naftu u Evropu, a istovremeno pokriva trećinu uvoza nafte u Izrael.

Bilo kakva šteta na njegovoj infrastrukturi mogla bi dodatno da podigne globalne cijene energenata tokom rata na Bliskom istoku koji ulazi u drugu sedmicu.

Azerbejdžan je obećao da će uzvratiti zbog upada četiri iranska drona u oblast Nahčivana, gd‌je su povrijeđene četiri osobe i oštećena aerodromska infrastruktura.

Iran je negirao da je poslao dronove u Azerbejdžan.

Podijeli:

Tagovi :

naftovod

Turska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду

BiH

Račić: Neotvaranje novog mosta u Gradišci usporava privredu

3 h

2
Хапшење у Бањалуци по Интерполовој потјерници

Hronika

Hapšenje u Banjaluci po Interpolovoj potjernici

3 h

2
Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Društvo

Unikredit za CEE osigurava 2,6 milijardi evra novog povoljnog finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća širom regiona

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

4 h

0

Više iz rubrike

Директор "Гугла" добија 692 милиона долара у наредне три године

Svijet

Direktor "Gugla" dobija 692 miliona dolara u naredne tri godine

4 h

0
Мађарска пресрела транспорт новца: Заплијењено 40 милиона долара и злато, ухапшени носили тактичке униформе

Svijet

Mađarska presrela transport novca: Zaplijenjeno 40 miliona dolara i zlato, uhapšeni nosili taktičke uniforme

5 h

0
Трамп о нафти: Ево када мисли да ће пасти цијене

Svijet

Tramp o nafti: Evo kada misli da će pasti cijene

6 h

0
Роквел Б-1 Лансер, надзвучни тешки бомбардер са крилима променљиве ширине, који користе Америчке ваздухопловне снаге, стиже на базу РАФ Ферфорд у Глостерширу, Енглеска, у петак, 6. марта 2026. године.

Svijet

Trampovo čudovište stiglo u Evropu: Grdosija sletjela u bazu, koja joj je svrha?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

46

Jutjub opet testira strpljenje korisnika

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner