Spriječena sabotaža na glavnom naftovodu prema Turskoj

Azerbejdžan je spriječio nekoliko terorističkih sabotaža koje je planirala Iranska revolucionarna garda, uključujući napad na glavni naftovod koji ide preko Južnog Kavkaza prema Turskoj, saopštila je Služba državne bezbjednosti.

"Među ciljevima su bili naftovod `Baku-Tbilisi-Džejhan` /BTC/, Ambasada Izraela u Azerbejdžanu, aškenaska sinagoga i vođa drevne jevrejske zajednice u Azerbejdžanu", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

Iran nije komentarisao ovo saopštenje.

Naftovod BTC ide preko Gruzije i Turske i transportuje naftu u Evropu, a istovremeno pokriva trećinu uvoza nafte u Izrael.

Bilo kakva šteta na njegovoj infrastrukturi mogla bi dodatno da podigne globalne cijene energenata tokom rata na Bliskom istoku koji ulazi u drugu sedmicu.

Azerbejdžan je obećao da će uzvratiti zbog upada četiri iranska drona u oblast Nahčivana, gd‌je su povrijeđene četiri osobe i oštećena aerodromska infrastruktura.

Iran je negirao da je poslao dronove u Azerbejdžan.