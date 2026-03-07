Logo
Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

Foto: X/Printscreen/@Sentdefender

Iran je uništio ključni američki radarski sistem vrijedan oko 300 miliona dolara, koji je od presudnog značaja za navođenje američkih protivraketnih baterija u Zalivu. Prema riječima jednog američkog zvaničnika, to bi moglo dodatno da optereti odbrambene sposobnosti u regionu, piše Blumberg.

Uništenje radara i prateće opreme u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu dogodilo se u prvim danima rata. Kasnije je to potvrdio američki zvaničnik, dok je Si-En-En (CNN) ranije o tome izvjestio na osnovu komercijalnih satelitskih snimaka.

Zabilježeni iranski napadi u Jordanu

Podaci koje je prikupio tink-tenk Fondacija za odbranu demokratija (Foundation for Defense of Democracies – FDD) pokazuju da su zabilježena dva iranska napada u Jordanu – jedan 28. februara i drugi 3. marta. Prema dostupnim informacijama, oba napada su presretnuta.

Međutim, satelitske fotografije pokazale su da su radar AN/TPY-2 kompanije „RTX korporejšn“ (RTX Corporation) i oprema koju koriste američki protivraketni sistemi THAAD ipak uništeni.

Strateški udarac za protivraketnu odbranu SAD

– Da je bio uspješan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada – rekao je Rajan Brobst, zamjenik direktora Centra za vojnu i političku moć pri FDD-u.

Dodao je da američka vojska i njeni partneri ipak raspolažu drugim radarima koji mogu da nastave da pružaju protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, čime se ublažava gubitak pojedinačnog sistema.

Kako funkcioniše THAAD sistem?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) namijenjen je uništavanju balističkih projektila na ivici atmosfere i može da se suprotstavi ozbiljnijim prijetnjama nego sistemi kraćeg dometa poput MIM-104 „Patriot“ (Patriot).

Pošto je radar AN/TPY-2 sada van funkcije, dio zadataka presretanja projektila preći će na sisteme „Patriot“, za koje već nedostaje presretačkih raketa PAC-3.

Skupa i ograničena oprema

Sjedinjene Američke Države globalno raspolažu sa samo osam sistema THAAD, uključujući one raspoređene u Južnoj Koreji i Guamu. Svaka baterija košta oko milijardu dolara, a sam radar oko 300 miliona dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

– Riječ je o rijetkim strateškim resursima i njihov gubitak predstavlja ogroman udarac – rekao je Tom Karako, stručnjak za protivraketnu odbranu pri CSIS-u.

On je objasnio da američka vojska trenutno ima osam baterija, što je i dalje manje od devet koliko je planirano strukturom snaga još 2012. godine, i da rezervnih radara ovog tipa praktično nema.

Sastav jedne THAAD baterije

Jedna baterija sistema THAAD sastoji se od oko 90 vojnika, šest lansera postavljenih na kamione sa ukupno 48 presretača – po osam na svakom lanseru, jednog radara AN/TPY-2 i taktičke jedinice za kontrolu paljbe i komunikaciju.

Svaki presretački projektil, koji proizvodi kompanija „Lokid Martin“ (Lockheed Martin), košta oko 13 miliona dolara.

– Ako želite da uspostavite integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, ovo je samo jedan od elemenata koje postavljate na front – rekao je Vilijam Alberku, viši saradnik istraživačkog instituta „Pacifički forum“ (Pacific Forum).

Odbrambeni sistemi u regionu pod velikim pritiskom

Ranije tokom rata oštećen je i radar AN/FPS-132 (radar za rano upozoravanje) u Kataru, pokazalo je istraživanje „Džejms Martin centra“ (James Martin Center). Taj stacionarni sistem služi za rano upozoravanje i otkrivanje prijetnji na velikim udaljenostima, ali nema preciznost potrebnu za navođenje oružja na cilj.

Sistemi protivvazdušne i protivraketne odbrane u području Zaliva nalaze se pod velikim pritiskom, a ponekad su i preopterećeni iranskim osvetničkim napadima dronovima i balističkim projektilima.

To je izazvalo zabrinutost da bi zalihe naprednih presretača za sisteme THAAD i PAC-3 uskoro mogle pasti na opasno niske nivoe.

Pentagon pokušava da ubrza proizvodnju oružja

Prošlog petka predstavnici odbrambenih kompanija, uključujući „Lokid Martin“ i „RTX korporejšn“ (RTX Corporation), sastali su se u Bijeloj kući dok Ministarstvo odbrane SAD pokušava da ubrza proizvodnju naoružanja.

(Blumberg)

