Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

Iran je uništio ključni američki radarski sistem vrijedan oko 300 miliona dolara, koji je od presudnog značaja za navođenje američkih protivraketnih baterija u Zalivu. Prema riječima jednog američkog zvaničnika, to bi moglo dodatno da optereti odbrambene sposobnosti u regionu, piše Blumberg.

Uništenje radara i prateće opreme u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu dogodilo se u prvim danima rata. Kasnije je to potvrdio američki zvaničnik, dok je Si-En-En (CNN) ranije o tome izvjestio na osnovu komercijalnih satelitskih snimaka.

Zabilježeni iranski napadi u Jordanu

Podaci koje je prikupio tink-tenk Fondacija za odbranu demokratija (Foundation for Defense of Democracies – FDD) pokazuju da su zabilježena dva iranska napada u Jordanu – jedan 28. februara i drugi 3. marta. Prema dostupnim informacijama, oba napada su presretnuta.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space appears to show a AN/TPY-2 Forward Based X-band Transportable Radar, the primary radar for the U.S. Army’s Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System, having been damaged and possibly destroyed by an Iranian drone or missile… pic.twitter.com/NqKN6K2YW2 — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026

Međutim, satelitske fotografije pokazale su da su radar AN/TPY-2 kompanije „RTX korporejšn“ (RTX Corporation) i oprema koju koriste američki protivraketni sistemi THAAD ipak uništeni.

Strateški udarac za protivraketnu odbranu SAD

– Da je bio uspješan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada – rekao je Rajan Brobst, zamjenik direktora Centra za vojnu i političku moć pri FDD-u.

Dodao je da američka vojska i njeni partneri ipak raspolažu drugim radarima koji mogu da nastave da pružaju protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, čime se ublažava gubitak pojedinačnog sistema.

Kako funkcioniše THAAD sistem?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) namijenjen je uništavanju balističkih projektila na ivici atmosfere i može da se suprotstavi ozbiljnijim prijetnjama nego sistemi kraćeg dometa poput MIM-104 „Patriot“ (Patriot).

Pošto je radar AN/TPY-2 sada van funkcije, dio zadataka presretanja projektila preći će na sisteme „Patriot“, za koje već nedostaje presretačkih raketa PAC-3.

Skupa i ograničena oprema

Sjedinjene Američke Države globalno raspolažu sa samo osam sistema THAAD, uključujući one raspoređene u Južnoj Koreji i Guamu. Svaka baterija košta oko milijardu dolara, a sam radar oko 300 miliona dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

– Riječ je o rijetkim strateškim resursima i njihov gubitak predstavlja ogroman udarac – rekao je Tom Karako, stručnjak za protivraketnu odbranu pri CSIS-u.

On je objasnio da američka vojska trenutno ima osam baterija, što je i dalje manje od devet koliko je planirano strukturom snaga još 2012. godine, i da rezervnih radara ovog tipa praktično nema.

Sastav jedne THAAD baterije

Jedna baterija sistema THAAD sastoji se od oko 90 vojnika, šest lansera postavljenih na kamione sa ukupno 48 presretača – po osam na svakom lanseru, jednog radara AN/TPY-2 i taktičke jedinice za kontrolu paljbe i komunikaciju.

Svaki presretački projektil, koji proizvodi kompanija „Lokid Martin“ (Lockheed Martin), košta oko 13 miliona dolara.

– Ako želite da uspostavite integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, ovo je samo jedan od elemenata koje postavljate na front – rekao je Vilijam Alberku, viši saradnik istraživačkog instituta „Pacifički forum“ (Pacific Forum).

Odbrambeni sistemi u regionu pod velikim pritiskom

Ranije tokom rata oštećen je i radar AN/FPS-132 (radar za rano upozoravanje) u Kataru, pokazalo je istraživanje „Džejms Martin centra“ (James Martin Center). Taj stacionarni sistem služi za rano upozoravanje i otkrivanje prijetnji na velikim udaljenostima, ali nema preciznost potrebnu za navođenje oružja na cilj.

Sistemi protivvazdušne i protivraketne odbrane u području Zaliva nalaze se pod velikim pritiskom, a ponekad su i preopterećeni iranskim osvetničkim napadima dronovima i balističkim projektilima.

To je izazvalo zabrinutost da bi zalihe naprednih presretača za sisteme THAAD i PAC-3 uskoro mogle pasti na opasno niske nivoe.

Pentagon pokušava da ubrza proizvodnju oružja

Prošlog petka predstavnici odbrambenih kompanija, uključujući „Lokid Martin“ i „RTX korporejšn“ (RTX Corporation), sastali su se u Bijeloj kući dok Ministarstvo odbrane SAD pokušava da ubrza proizvodnju naoružanja.

(Blumberg)