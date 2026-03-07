Logo
Large banner

Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas

Autor:

Andrej Knežević

07.03.2026

12:50

Komentari:

0
Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас
Foto: ATV

Predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinko Umičević, kapiten Biljana Nedić i Dalibor Krsmanović, brat pokojnog Gorana Krsmanovića, zajednički su podigli dresove trojice istaknutih članova ovog kluba, a to su: Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja.

"Tužan sam, ali i ponosan na sve ono što su za naš klub uradili trojica velikana Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja. Nisu oni bili samo sjajni košarkaši već i istinske ljudske veličine. Hvala im na svemu i nikad neće biti zaboravljeni", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

ККИ Врбас
KKI Vrbas

Prije ove ceremonije u holu dvorane Obilićevo otvoren je Pano sa imenima najboljih sportista Banjaluke u sportu za invalidna lica. Organizator je bio Sportski centar Borik, a treba reći da je ovo urađeno na inicijativu Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas koji je u znak zahvalnosti uručio priznanja za Nenada Talića, direktora SC Borik i Milana Trkulju, rukovodioca dvorane Obilićevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

KKI Vrbas

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ски скокови, Домен Превц

Ostali sportovi

Ovo je drugi čovjek koji je kompletirao ski skokove!

21 h

0
Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Ostali sportovi

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Aleksandra Boričića

2 d

0
Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

Ostali sportovi

Monstrum: Čuveni sportista silovao djevojku, ubio je pa zakopao

2 d

0
Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Ostali sportovi

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner