Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas

Autor:Andrej Knežević
07.03.2026
12:50
Komentari:0
Predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinko Umičević, kapiten Biljana Nedić i Dalibor Krsmanović, brat pokojnog Gorana Krsmanovića, zajednički su podigli dresove trojice istaknutih članova ovog kluba, a to su: Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja.
"Tužan sam, ali i ponosan na sve ono što su za naš klub uradili trojica velikana Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja. Nisu oni bili samo sjajni košarkaši već i istinske ljudske veličine. Hvala im na svemu i nikad neće biti zaboravljeni", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas.
Prije ove ceremonije u holu dvorane Obilićevo otvoren je Pano sa imenima najboljih sportista Banjaluke u sportu za invalidna lica. Organizator je bio Sportski centar Borik, a treba reći da je ovo urađeno na inicijativu Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas koji je u znak zahvalnosti uručio priznanja za Nenada Talića, direktora SC Borik i Milana Trkulju, rukovodioca dvorane Obilićevo.
