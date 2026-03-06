Ovo je drugi čovjek koji je kompletirao ski skokove!

Slovenački ski-skakač Domen Prevc osvojio je Veliki kristalni globus namijenjen ukupnom pobjedniku FIS Svjetskog kupa, nakon što je slavio na takmičenju održanom u Lahti.

Prevc je do nove pobjede stigao skokom od 129 metara, koji mu je donio 138,8 poena, čime je upisao sedmi uzastopni trijumf u Svjetskom kupu i čak 14. pobedu u sezoni. Takmičenje je imalo samo jednu seriju, jer je predstavljalo nadoknadu za otkazano takmičenje u Ruki s kraja novembra.

Drugo mjesto zauzeo je nemački skakač Filip Rajmund sa 129,3 poena nakon skoka od 122,5 metra, dok je treći bio Austrijanac Danijel Čofening sa 128,6 poena i skokom od 124,5 metra.

Osvajanjem Velikog kristalnog globusa Prevc je krunisao dominantnu sezonu, tokom koje je osvojio gotovo sve najvažnije trofeje u ovom sportu.

Ostali sportovi Nijemac Rajmund zlatni na maloj skakaonici, Prevc tek šesti

Slovenački as je ove zime postao svjetski šampion u skokovima i letovima, vlasnik je svjetskog rekorda, a prošlog mjeseca je osvojio i olimpijsko zlato na velikoj skakaonici na Zimslim olimpijskim igrama. U januaru je trijumfovao i na prestižnoj Turneji četiri skakaonice.

Serija od sedam uzastopnih pobeda dodatno potvrđuje njegovu dominaciju i mogla bi da postane jedan od najboljih nizova u istoriji Svjetskog kupa. Prevc je ujedno blizu još jednog velikog dostignuća od 15 pobeda u jednoj sezoni, što je rekord koji drži njegov brat Peter Prevc iz šampionske sezone 2015/16.

U ukupnom plasmanu Svetskog kupa Domen Prevc ima 1.814 bodova, čak 761 više od drugoplasiranog Japanca Rjoju Kobajašija, čime je i matematički obezbedio osvajanje prestižnog trofeja.

Sjajna sezona slovenačkog skakača tako ga sve više približava legendarnom Fincu Mati Nikenen, koji je početkom osamdesetih godina dominirao ovim sportom.

HE HAS ACHIEVED UNACHIEVABLE! IN A YEAR, DOMEN PREVC 🇸🇮 COMPLETES SKI JUMPING 🐐



Matti Nykaenen 🇫🇮 1985

Domen Prevc 🇸🇮 2026



🏆 World Cup Overall Winner

🥇Olympic Champion

🥇 World Champion

🥇 Ski Flying World Champion

🦅 Four Hills Tournament Winner #fisskijumping… pic.twitter.com/QFmqmKcPtg — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 6, 2026

Slovenac je jedini poslije Nikenena, koji je to uradio 1985. godine, ski-skakač koji je osvojio sve titule i to za nepunih godinu dana.

Ujedno, Domen i Nika su prvi brat i sestra ikada koji su u istoj sezoni osvajali Velike kristalne globuse.

(b92)