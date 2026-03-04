Logo
MMA borac ubijen u pucnjavi

Autor:

ATV

04.03.2026

11:49

ММА борац убијен у пуцњави
Foto: Printskrin/Jutjub

Svijet borilačkih vještina potresla je stravična tragedija nakon što je saopšteno da je Jorge Pederson (30), MMA borac u usponu, jedna od žrtava masovne pucnjave koja se dogodila u Ostinu, u državi Teksas.

U jezivom napadu koji se odigrao u nedjelju u bašti lokala "Buford’s Backyard Bir Garden", život su izgubile tri osobe, dok je 14 ranjeno. Napadač, identifikovan kao Ndiaga Dianje (53), državljanin Senegala, ubijen je u razmjeni vatre sa policijom.

operacija

Svijet

Čovjeku metalna šipka probila tijelo, ljekari ga ''krpili'' satima

Prema navodima američkih medija, napadač je tokom krvavog pira nosio duks sa natpisom "Properti of Alah".

Pederson, koji je rodom iz Glenvuda u Minesoti, preselio se u Teksas samo dvije nedjelje prije kobne pucnjave. Njegov cilj bio je jasan - želio je da podigne svoju MMA karijeru na viši nivo.

"Bio je veoma zdrav, pun ljubavi, duhovit mlad čovjek. Bio je strastven prema Muaji Taiju i MMA-u, a u maju je planirao da postane profesionalac", stoji u dirljivom saopštenju njegove porodice, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

MMA borac

pucnjava

Teksas

