MMA borac ubijen u pucnjavi

Svijet borilačkih vještina potresla je stravična tragedija nakon što je saopšteno da je Jorge Pederson (30), MMA borac u usponu, jedna od žrtava masovne pucnjave koja se dogodila u Ostinu, u državi Teksas.

U jezivom napadu koji se odigrao u nedjelju u bašti lokala "Buford’s Backyard Bir Garden", život su izgubile tri osobe, dok je 14 ranjeno. Napadač, identifikovan kao Ndiaga Dianje (53), državljanin Senegala, ubijen je u razmjeni vatre sa policijom.

Prema navodima američkih medija, napadač je tokom krvavog pira nosio duks sa natpisom "Properti of Alah".

Pederson, koji je rodom iz Glenvuda u Minesoti, preselio se u Teksas samo dvije nedjelje prije kobne pucnjave. Njegov cilj bio je jasan - želio je da podigne svoju MMA karijeru na viši nivo.

"Bio je veoma zdrav, pun ljubavi, duhovit mlad čovjek. Bio je strastven prema Muaji Taiju i MMA-u, a u maju je planirao da postane profesionalac", stoji u dirljivom saopštenju njegove porodice, prenosi Alo.