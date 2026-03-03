Logo
Zajednički sastanak sportskih saveza Republike Srpske

Autor:

Andrej Knežević

03.03.2026

19:26

Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске
Foto: ATV

Sastanak predstavnika Sportskih saveza iz prve kategorije sportova (rukomet, atletika, košarka, odbojka, plivanje, tenis, fudbal, džudo, ali i drugih sportskih organizacija) održan je u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske. Ovom prilikom razgovaralo se o najavljenom sastanku u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, a koji bi trebalo da se održi krajem marta tekuće godine.

Tema samog sastanka bila je aktuelno stanje u sportskim savezima Republike Srpske i sportu uopšte. Tako je naglašeno da je stanje u sportskim Savezima izuzetno alarmantno. Upućena je molba resornom Ministarstvu da na predstojećem zajedničkom sastanku pokušaju da obezbijede prisustvo i premijera gospodina Save Minića, jer se smatra da će bez njegovog prisustva biti teško riješiti dugogodišnje nagomilane probleme koji nisu sistemski rješavani.

Predstavnici Saveza istakli su kako je sastanak u Rukometnom savezu Republike Srpske bio konstruktivan, a dogovoreni su određeni prijedlozi i očekivanja su da će se zajedno sa Vladom Republike Srpske i Ministarstvom porodice, omladine i sporta doći do određenih rješenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tag :

sport

Komentari (0)
