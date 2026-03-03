Medicinarima u Srpskoj stiže povećanje plata

Od prvog aprila najmanje 5% svima, a onda u julu još po 250 maraka na platu, ali samo za medicinare ne za administraciju koje je više od 30% u zdravstvu.

"Mislimo da će doći do raslojavanja radnika i usložnjavanje situacije u samom zdravstvu", rekao je Miloš Purković, predsjednik Sindikata zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

I to 5% je malo, jasna je dugogodišnja medicinska sestra Rada iz Trebinja kaže svaka spremačica bilo y kojoj firmi ima veću platu od medicinske sestre.

"Sindikat traži povećanje plate najmanje 20% i sa tim ne bi smo dobili nešto značajno. Najbolje, sistemsko rješenje za zdravstvo jeste ponovno uvođenje kolektivnog pregovaranja", rekao je Radosava Pištinjat, Samostalni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Republike Srpske.

Sindikati se nadaju da će dogovori i pregovori uroditi plodom

Dok je bilo kolektivnog ugovora, koeficijenti su bili pravedniji, jasna je Rada. Sindikati se nadaju da će dogovori i pregovori uroditi plodom, kažu svaka marka je značajna.

"Sa ovim povećanjem ako bi bilo kako mi smatramo da bi trebalo donekle bi se zadovoljile potrebe radnika pa bi imali jednu mirniju situaciju u narednom periodu", rekao je Miloš Purković, predsjednik Sindikata zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Sastanci u Ministarstvu nisu pregovori

Sastanci u Ministarstvu nisu pregovori više liče na informativne razgovore, žale se sindikati. Tako je kako je kaže im resorni ministar. Alen Šeranić. ATV-u objašnjava da će se u zdravstvu primijeniti sličan scenario kao u policiji, uvodi se zdravstveni dodatak 250 maraka neto.

"Suma sumarum kada bi smo mi to razmotrili tih 5% ma ovaj sam neto iznos od 250 maraka koji kada se preračuna u postupke je drugačiji u zavisnosti od visine plate ali se on može kretati od nekih 10 pa do 18 ili 20% u zavisnosti od same plate zdravstvenih radnika", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ovo će sve budžet koštati skoro 80 miliona maraka na godišnjem nivou. Od 1300 do 1500 maraka sa svim dodacima iznosi plata medicinske sestre u Srpskoj, doktori imaju 1000 maraka više.