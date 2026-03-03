Dodik razgovarao sa Flinom o globalnim izazovima i promjenama

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a razgovarao je generalom Majklom Flinom o globalnim izazovima i promjenama.

"Ručak sa generalom Majklom Flinom, istaknutim gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, saradnicima i Njegovim preosveštenstvom vladikom Savom bio je nastavak otvorenih i sadržajnih razgovora o globalnim izazovima i promjenama koje oblikuju savremeni svijet, "rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik kaže da je važno razgovarati o šansama koje se otvaraju i o mjestu Republike Srpske u novom poretku odnosa.

"U vremenu ubrzanih geopolitičkih pomjeranja, važno je razgovarati o šansama koje se otvaraju i o mjestu Republike Srpske u novom poretku odnosa. Republika Srpska ostaje stabilan partner, posvećen dijalogu, saradnji i očuvanju svojih vrijednosti i interesa", naglasio je Dodik.