Dodik razgovarao sa Flinom o globalnim izazovima i promjenama

Autor:ATV
03.03.2026
18:01
Komentari:2
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a razgovarao je generalom Majklom Flinom o globalnim izazovima i promjenama.
"Ručak sa generalom Majklom Flinom, istaknutim gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, saradnicima i Njegovim preosveštenstvom vladikom Savom bio je nastavak otvorenih i sadržajnih razgovora o globalnim izazovima i promjenama koje oblikuju savremeni svijet, "rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik kaže da je važno razgovarati o šansama koje se otvaraju i o mjestu Republike Srpske u novom poretku odnosa.
"U vremenu ubrzanih geopolitičkih pomjeranja, važno je razgovarati o šansama koje se otvaraju i o mjestu Republike Srpske u novom poretku odnosa. Republika Srpska ostaje stabilan partner, posvećen dijalogu, saradnji i očuvanju svojih vrijednosti i interesa", naglasio je Dodik.
Ručak sa generalom Majklom Flinom @GenFlynn , istaknutim gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem @AndrijaMandicDF , saradnicima i Njegovim preosveštenstvom vladikom Savom bio je nastavak otvorenih i sadržajnih razgovora o… pic.twitter.com/Im4eR2I6I0— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 3, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
9 h1
Republika Srpska
9 h15
Republika Srpska
10 h1
Republika Srpska
23 h9
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
3 h9
Republika Srpska
5 h9
Republika Srpska
6 h4
Najnovije
Najčitanije
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Trenutno na programu