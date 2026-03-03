Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

03.03.2026
17:50
Komentari:1
Nakon susreta prošlog mjeseca u Minhenu na bezbjednosnoj konferenciji, danas sam se u Bijeloj kući sastala sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Sjedinjenih Američkih Država, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.
- Tokom sastanka smo razgovarali o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na oblast energetike. U tom kontekstu, pozdravila sam zainteresovanost američkih partnera za realizaciju gasnih i drugih energetskih projekata u oba entiteta.
Sagovorniku sam predstavila brojne ekonomske i energetske potencijale, kao i projekte u Republici Srpskoj koji su otvoreni za investicije - napisala je Cvijanović na svom Instagram profilu.
