Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

03.03.2026

17:50

Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД
Foto: Instagram/zeljka.cvijanovic

Nakon susreta prošlog mjeseca u Minhenu na bezbjednosnoj konferenciji, danas sam se u Bijeloj kući sastala sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Sjedinjenih Američkih Država, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

- Tokom sastanka smo razgovarali o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na oblast energetike. U tom kontekstu, pozdravila sam zainteresovanost američkih partnera za realizaciju gasnih i drugih energetskih projekata u oba entiteta.

Sagovorniku sam predstavila brojne ekonomske i energetske potencijale, kao i projekte u Republici Srpskoj koji su otvoreni za investicije - napisala je Cvijanović na svom Instagram profilu.

