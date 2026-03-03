Logo
Spremaju osvetu Iranu: UAE planira napad bez presedana

03.03.2026

18:58

Komentari:

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju mogućnost vojne akcije kako bi zaustavili iranske raketne i dronovske napade na svoju teritoriji, prenosi Axios pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

Mogući napad Emirata na Iran bio bi bez presedana. Sama činjenica da se takva opcija razmatra pokazuje koliki je bijes u zemljama Zaliva zbog iranskih napada koji su ciljali civilnu infrastrukturu, kao i naftna i gasna postrojenja.

UAE je od početka rata bio meta iranskih napada više nego bilo koja druga država, čak i više nego Izrael.

"UAE razmatra preduzimanje aktivnih odbrambenih mjera protiv Irana. Iako ni na koji način nije učestvovao u ratu, pretrpio je 800 projektila. Stav u UAE-u je da nijedna država na svetu u takvim okolnostima ne bi propustila da preispita svoj odbrambeni položaj", rekao je izvor upućen u bezbjednosnu politiku Emirata.

Ministarstvo odbrane UAE-a saopštilo je danas da je Iran lansirao 186 balističkih projektila na Emirate, od kojih je 172 presretnuto, 13 palo u more, a jedan na teritoriju zemlje.

Dodatno je detektovano 812 dronova, od kojih je 755 presretnuto, dok je 57 pogodilo ciljeve unutar zemlje.

Poginula su tri strana državljanina, a oko 70 osoba je ranjeno.

"UAE zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i preduzme sve potrebne mjere radi zaštite svog teritorija, građana i stanovnika", navelo je ministarstvo odbrane.

Iranski osvetnički napadi pretvorili su rat u široku regionalnu krizu, uvukavši u sukob zemlje koje nisu željele da budu njegov dio.

Od početka američko-izraelske kampanje bombardovanja, Iran je ciljao američke baze i druge ciljeve u UAE-u, Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Omanu, Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Iraku, uključujući i kurdsku regiju.

(b92)

