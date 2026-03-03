Logo
Large banner

Snažan udarac: Pogođen aerodrom u Teheranu!

Autor:

ATV

03.03.2026

18:09

Komentari:

0
Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Aerodrom Mehrabad u Teheranu je pogođen, prema iranskim medijima.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Mehr prikazuju dim koji se diže iz tog područja.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su ranije objavile da sprovode „opsežan“ talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu.

Netanjahu: Izrael će pojačati napade na Iran i Hezbolah

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael pojačati napade na Iran i libanski Hezbolah govoreći tokom posjete vazduhoplovnoj bazi Palmahim u pratnji ministra odbrane Izraela Kaca i načelnika generalštaba IDF general-potpukovnika Ejala Zamiroma.

"Hezbolah je napravio veoma veliku grešku kada nas je napao. Već smo snažno odgovorili, anastavićemo sa još većom i dodatnom silom. Naši piloti su na nebu iznad Irana i Teherana, ali takođe i iznad libanskog neba", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je ocijenio da Hezbolah uvlači Liban u rat isključivo zbog smrti vrhovnog ajatolaha Alija Hamneija, za koga je rekao da je "masovni ubica".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Izrael

Benjamin Netanjahu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Svijet

Urušio se krov američke ambasade u Rijadu

3 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

4 h

1
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

4 h

0
Авион, лет

BiH

Zakazan let iz Dubaija sa 156 državljana BiH

5 h

0

Više iz rubrike

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Svijet

Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

3 h

0
Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

Svijet

Nacionalna garda i cvijeće u obliku pijetla: El Menčo sahranjen u zlatnom kovčegu

3 h

0
Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Svijet

Urušio se krov američke ambasade u Rijadu

3 h

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

10

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

21

03

Ovo je novo američkog oružje! Upravo je prvi put upotrebljeno protiv Irana

21

01

Selak za ATV: Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne

20

46

Makron naredio: Nosač aviona "Šarl de Gol" ide u Sredozemno more

20

36

Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner