Snažan udarac: Pogođen aerodrom u Teheranu!

Fotografije koje je objavila novinska agencija Mehr prikazuju dim koji se diže iz tog područja.

🔥 U.S. and Israeli forces attacked Mehrabad Airport in Tehran



After the strikes, thick black smoke rose over the city. pic.twitter.com/vNa8LxDyKl — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) su ranije objavile da sprovode „opsežan“ talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu.

Netanjahu: Izrael će pojačati napade na Iran i Hezbolah

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael pojačati napade na Iran i libanski Hezbolah govoreći tokom posjete vazduhoplovnoj bazi Palmahim u pratnji ministra odbrane Izraela Kaca i načelnika generalštaba IDF general-potpukovnika Ejala Zamiroma.

"Hezbolah je napravio veoma veliku grešku kada nas je napao. Već smo snažno odgovorili, anastavićemo sa još većom i dodatnom silom. Naši piloti su na nebu iznad Irana i Teherana, ali takođe i iznad libanskog neba", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je ocijenio da Hezbolah uvlači Liban u rat isključivo zbog smrti vrhovnog ajatolaha Alija Hamneija, za koga je rekao da je "masovni ubica".