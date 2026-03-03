Snažan udarac: Pogođen aerodrom u Teheranu!

Autor:ATV
03.03.2026
18:09
Komentari:0
Aerodrom Mehrabad u Teheranu je pogođen, prema iranskim medijima.
Fotografije koje je objavila novinska agencija Mehr prikazuju dim koji se diže iz tog područja.
🔥 U.S. and Israeli forces attacked Mehrabad Airport in Tehran— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026
After the strikes, thick black smoke rose over the city. pic.twitter.com/vNa8LxDyKl
Izraelske odbrambene snage (IDF) su ranije objavile da sprovode „opsežan“ talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael pojačati napade na Iran i libanski Hezbolah govoreći tokom posjete vazduhoplovnoj bazi Palmahim u pratnji ministra odbrane Izraela Kaca i načelnika generalštaba IDF general-potpukovnika Ejala Zamiroma.
"Hezbolah je napravio veoma veliku grešku kada nas je napao. Već smo snažno odgovorili, anastavićemo sa još većom i dodatnom silom. Naši piloti su na nebu iznad Irana i Teherana, ali takođe i iznad libanskog neba", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.
Netanjahu je ocijenio da Hezbolah uvlači Liban u rat isključivo zbog smrti vrhovnog ajatolaha Alija Hamneija, za koga je rekao da je "masovni ubica".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Trenutno na programu