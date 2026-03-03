Radnici vrtića četiri mjeseca bez plate

Baveći se jednim od najodgovornijih poslova, pružaju maksimum kvaliteta u radnom procesu, ali da ne znaju kako dalje bez ličnih primanja koja su ima Zakonom zagarantovana.

„Dosta se priča po gradu kako mi to uopšte živimo četiri mjeseca bez plate, kao da izmišljamo i kao da pravimo neku farsu, mi četiri mjeseca imamo zarađenu platu koja nam nije isplaćena. To je moguće samo uz dobru podršku dobrih ljudi koji nas vole, da izvedemo život četiri mjeseca bez plate“, rekla je Jelena Cvjetković , vaspitač u JU Dječijem vrtiću „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina.

„Krivi“ jer su se Zakonski u vidu štrajka borili i tada da dobiju platu, sada nemaju ni ostale zarađene plate.

„Imamo situaciju da su radnici vrtića „Čika Jova Zmaj“ kažnjeni u ovom momentu zbog štrajka koji su organizovali od 3.novambra do 3.decembra 2025., godine, a razlog štrajka je bilo opet kašnjenje plata koje se ponavlja iz mjeseca u mjesec.Tako da su radnici vrtića u ovom momentu došli u izuzetno nepovoljan materijalni položaj gdje su ugrožena njihova egzistencija i njihovih porodica", kaže Slaviša Vujanović, direktor JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina.

Zakon je jasan kažu u sindikalnoj organizaciji vrtića, i jasno je pod kojim uslovima se organizuje.Sve to u vrtiću su i ispoštovali.

„Zakon o štrajku je regulisan na način da se kaže da do 12 radnih dana štrajka radnici imaju pravo na punu platu ukoliko štrajkuju zbog neisplaćene plate, a nakon 12.dana štrajka takođe imaju pravo na punu platu ukoliko se poslodavac i sindikat tako dogovore. Poslodavac i Sindikat su potpisali jedan sporazum koji podrazumijeva da će radnici za sve dane štrajka imati punu platu, ali kada je došao momenat isplate te plate, kada smo predali obrasce za plate u GU, i koji su tamo regularno zaprimljeni, gradonačelnik je osporio nama isplatu te pune plate“, rekla je Adriana Mirić, predsjednik Sindikalne organizacije radnika Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj", Bijeljina.

Bez obzira na stalne napore i želju da se problem prevaziđe putem dijaloga, do sada se to nije dogodilo te su bili prinuđeni i trenutno su pokrenuli izvršni postupak za novembarsku i decembarsku platu. Radnici nisu dobili četiri plate, a mi ulazimo u petu godinu u kojoj nismo dobili odgovor od gradonačelnika i Gradske uprave na ovo i slična pitanja.